Elefanti ai Fori Imperiali Ma non sono scappati È il set di Nanni Moretti

Dai cinghiali agli elefanti il passo è breve. Lo devono aver pensato in molti (romani e turisti) ieri mattina quando ai Fori Imperiali si sono trovati di fronte i grandi pachidermi immersi nel mezzo di una manifestazione con le bandiere rosse del vecchio Pci. Ma non era uno scherzo. C’erano davvero gli elefanti (anche loro con drappi rossi) e pure la banda, le tute blu degli operai con i berretti fatti con il giornale, gli uomini in maniche di camicia, le donne con le gonne alle ginocchia e i cappelli raccolti, gli striscioni. È una delle scene clou del nuovo film di Nanni Moretti, Il sol dell’avvenire, che il regista romano sta girando dallo scorso marzo in città. La maggior parte delle scene sono state girate finora a Cinecittà — dove il regista è tornato a 40 anni da Sogni d’oro e dove ha realizzato anche Habemus papam —, al riparo della curiosità generale. Ma troppo difficile mascherare, nonostante le schermature su un lato della via, pachidermi, folla e bandiere da uno dei luoghi più affollati di Roma. La folla di romani e turisti, così, si è goduta lo spettacolo.