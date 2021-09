Pavia, 19 settembre 2021 - Aya Biran è in Israele per "riportare Eitan a casa sua in modo pacifico e senza ritardi". La zia paterna del bimbo, unico sopravvissuto nella strage della funivia del Mottarone e ora la centro di una battaglia legale per la sua custodia, è "accompagnata da funzionari diplomatici" e ora dovrà osservare un periodo di quarantena. La notizia è stata data ai giornalisti prima dal marito Or Nirko, poi dal portavoce della famiglia in Israele, Eytan Har-Or.

Ieri il piccolo, rapito dal nonno materno e portato a Tel Aviv, ha incontrato l'altro zio paterno Hagai Biran. "Anche se Eitan appare in condizioni fisiche buone, è preoccupante notare nel piccolo chiari segni di istigazione e lavaggio del cervello", ha dichiarato l'uomo attraverso gli avvocati che assistono la sua famiglia, sottolineando come "il ritorno a casa sua in Italia" appaia "più urgente che mai".

Intanto ci sarebbe un terzo indagato per sequestro di persona, reato del quale al momento sono accusati i nonni materni del bambino, Shmuel Peleg ed Etty Cohen. Secondo quanto scrivono Il Corriere della Sera e La Provincia Pavese, si tratterebbe del 56enne israeliano che ha guidato l'auto con cui Peleg e il nipote hanno raggiunto la Svizzera. Nonno, nipote e autista erano stati fermati per un controllo e poi identificati dalla polizia svizzera, nei pressi dell'aeroporto di Lugano prima che Peleg ed Eitan salissero sul volo privato diretto in Israele.