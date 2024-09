Egitto, bus si ribalta: feriti nove italiani, due sono gravi

Roma, 15 settembre 2024 - Due dei nove italiani rimasti feriti nell'incidente di autobus avvenuto in Egitto sono "in condizioni critiche" e vengono curati "in terapia intensiva" ha fatto sapere Ismail El-Hafnawy, direttore dei servizi sanitari del governatorato di Suez. Nell'incidente sono rimaste coinvolte una cinquantina di persone, nove sono di nazionalità italiana, gli altri sette feriti sono in condizioni definite stabili.

L'incidente è avvenuto sulla strada che collega Suez al Cairo. L'autobus su cui viaggiavano gli italiani si è ribaltato, scrive quotidiano egiziano 'Ahram'. Oltre agli italiani sono rimasti feriti anche 21 cittadini di origine russa, 11 turchi, tre egiziani e e due inglesi. Tutti sono stati immediatamente trasferite al centro medico di Suez. Ancora da chiarire le cause dell'incidente.