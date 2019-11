Roma, 27 novembre 2019 - Gli edifici scolastici italiani hanno un’età media di 52 anni, ben due terzi risalgono a più di 40 anni fa, e in gran parte non sono più adeguati alle esigenze del mondo della scuola. Il primo problema è senza dubbio la sicurezza degli edifici, la sostenibilità ma anche, oltre al ‘dove’, il ‘come’ si studia. La scuola, insomma, non è più quella della didattica frontale con studenti seduti per cinque o più ore allo stesso banco, tutti i giorni, per cinque anni. L’ambiente e le condizioni incidono sempre di più sulla capacità di apprendere – laboratori, aule di musica, spazi per lo studio per gruppi o individuale – e se non ci sarà un’inversione di rotta gli studenti italiani rischiano un distacco ancora più profondo dai livelli di apprendimento degli studenti dei Paesi avanzati. Questi ed altri aspetti sono messi in luce dal Rapporto sull’Edilizia Scolastica della Fondazione Agnelli, pubblicato da Editori Laterza (in libreria a gennaio), che viene presentato oggi pomeriggio a Torino.

Il Rapporto si fonda su analisi approfondite e inedite, a partire dall’Anagrafe dell’Edilizia Scolastica del Miur, per fornire indicazioni di politiche in vista degli interventi necessari all’edilizia scolastica nei prossimi anni. Che sono a dir poco consistenti: la stima è di 200 miliardi di euro per mettere a posto le scuole di tutto il Paese. Una delle cose che lo studio racconta è che gli edifici scolastici messi peggio non sono i più vecchi in assoluto – costruiti molto bene da un punto di vista strutturale – ma quelli, molti prefabbricati, realizzati nel periodo del cosiddetto baby boom, tra il 1964 e il 1979. «In quel periodo si è costruito in maniera mediocre sia per la progettazione che per la costruzione, basti pensare ai classici prefabbricati anni Sessanta. Poi – spiega il direttore della Fondazione Agnelli, Andrea Gavosto - nel 1975 tutto è cambiato grazie alle linee guida, tuttora in vigore, che hanno iniziato a prevedere determinati metri quadri per alunno, corridoi ampi e spazi esterni».

Tante scuole per un flusso di alunni sempre maggiore. Fino alla fine degli anni Settanta entravano a scuola un milione di nuovi bambini ogni anno e c’era un bisogno disperato di nuovi edifici, 809 scuole all’anno. Oggi i nuovi ingressi sono intorno ai 500 mila all’anno e quindi più che di costruire nuove scuole c’è bisogno di ristrutturare quelle esistenti. «Pensare di aggiungere nuovi edifici scolastici non ha senso, secondo le nostre stime da qui al 2030 ci saranno 2 milioni di metri quadri in meno da utilizzare come scuole per oltre 1 milione di studenti in meno, 43 mila classi in meno. Dobbiamo, invece – sottolinea Gavosto - ristrutturare le scuole esistenti, anche con ristrutturazioni radicali, e non costruirne di nuove, magari lontano dal centro». Sul fronte delle infrastrutture ci sono molte urgenze nel Paese ma, conclude Gavosto, «non ci dimentichiamo degli edifici scolastici che rappresentano investimenti importanti, per il futuro». Per ristrutturare e rinnovare i 40 mila edifici scolastici oggi attivi, che corrispondono a circa 150 milioni di metri quadri, servirebbero 200 miliardi di euro, ovvero l’11% del Pil. Una spesa che, da sola, equivale a quanto si spende complessivamente per l’istruzione.

Nel rapporto si suggerisce un piano di dismissioni del patrimonio immobiliare scolastico – tenuto conto del calo demografico – dal quale ricavare risorse per migliorare le scuole che resteranno e renderle sicure, belle, innovative e sostenibili. Anche su questo fronte c’è un’azione da condurre per cambiare materiali non isolanti, vetrate e infissi che disperdono calore, fonti di raffreddamento o di riscaldamento inquinanti e inefficienti.

