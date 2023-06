Economia a due velocità L’inflazione frena, la spesa resta cara

di Maddalena De Franchis

Continua a rallentare, anche nel mese di giugno, l’indice nazionale dei prezzi al consumo. Secondo le stime preliminari dell’Istat, su base annua l’aumento dell’inflazione è del 6,4%, inferiore quindi al +7,6% registrato a maggio e il picco toccato ad aprile (+8,2%). Sostanzialmente nulla, e non accadeva da due anni esatti, la variazione congiunturale su base mensile, che indica la stabilità dei prezzi al consumo.

Buone notizie, dunque? Non esattamente: se l’inflazione decelera, influenzata dalle quotazioni in calo dei beni energetici, non altrettanto accade per il carrello della spesa, che anzi evidenzia, per talune categorie merceologiche, ulteriori aumenti di prezzo. È il caso, ad esempio, dei prodotti alimentari non lavorati, che passano, sempre da stime Istat, da +8,8% a +9,6%. E, nel caso dei beni alimentari lavorati e dei prodotti per la cura di casa e persona, il rallentamento è irrisorio: appena mezzo punto percentuale (da +11,2% a +10,7%).

Insomma: l’inflazione rallenta, ma non se ne ravvisano i segnali tra gli scaffali del supermercato. Perché? A domandarselo sono in primis le associazioni dei consumatori: Massimiliano Dona, presidente dell’Unione nazionale consumatori, ha parlato di "un annoso problema della doppia velocità", per cui "le imprese sono subito pronte ad alzare i prezzi, ma ben più lente e restie a farli scendere". Il Codacons lamenta i ‘livelli elevatissimi’ su cui continuano a mantenersi beni di prima necessità come gli alimentari. Altroconsumo, dal canto suo, ha recentemente pubblicato il consueto monitoraggio dei prezzi di alcuni prodotti alimentari consumati di frequente dagli italiani: a calare è unicamente il prezzo dell’olio di semi di girasole (esploso all’indomani del conflitto russo-ucraino), mentre tutti gli altri prodotti registrano rincari importanti, a cominciare dalla passata di pomodoro, che costa il 22% in più rispetto a giugno 2022 e addirittura il 40% in più rispetto all’inizio del 2020. Non solo: l’indagine di Altroconsumo mostra che affidarsi ai prodotti in promozione non assicura più gli stessi margini di risparmio garantiti in passato. In quattro anni (dal 2019 al 2023), l’efficacia delle promozioni ha perso sette punti percentuali, passando dal 30 al 23% di risparmio. Non va meglio con i prodotti a marchio della grande distribuzione (le cosiddette private label), che oggi costano solo il 15,7% in meno rispetto ai marchi più noti, e neppure al discount: anche qui, come per i prodotti in promozione, si sono persi sette punti percentuali di risparmio in quattro anni.

Si è evidentemente inceppato il meccanismo che restituisce, all’attenuarsi della spinta inflattiva, una maggiore capacità di spesa al consumatore. La causa, secondo gli analisti, è da attribuirsi alla complessità e alla lunghezza delle filiere di produzione: Codacons prende come esempio proprio il barattolo di passata di pomodoro per illustrare i vari passaggi con cui si arriva al prezzo finale, che è sempre frutto di una negoziazione tra i diversi attori della filiera (agricoltori, industria di trasformazione, operatori della distribuzione, trasporti e logistica). Nel caso delle materie prime del settore alimentare, la volatilità è ulteriormente esacerbata dagli eventi atmosferici avversi, capaci di minare qualità e quantità di interi raccolti: ne sa qualcosa Coldiretti, che ha già previsto, per il 2023, perdite per la produzione agricola nazionale superiori a 6 miliardi di euro. Parallelamente, vola il prezzo medio di acquisto dell’ortofrutta su base trimestrale: nel primo trimestre del 2023 è già al +8% rispetto allo stesso periodo di un anno fa.