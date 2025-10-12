Eclissi solare straordinaria, la Nasa conferma: sarà la più lunga che vedremo

Roma, 11 ottobre 2025 - E' arrivata anche la conferma da parte della Nasa: uno straordinario spettacolo porterà le persone di varie parti del mondo, tra cui l'Italia, a rivolgere lo sguardo verso il cielo. Succederà il 2 agosto 2027, quando è prevista una delle più lunghe eclissi solari della nostra epoca, che trasformerà il giorno nella notte per un tempo addirittura fino ai 6 minuti e 23 secondi. Si tratta della seconda più lunga del XXI secolo, più breve solo di quella avvistata nelle isole giapponesi Tokata il 22 giugno del 2009, presumibilmente non ne vedremo di simili durante la nostra esistenza sul Pianeta Terra. Il fenomeno sarà ben visibile in particolar modo in Africa, Medio Oriente e in vari paesi del Mediterraneo tra cui l'Italia, mentre il luogo perfetto dove l'eclissi potrà essere ammirata nella sua massima durata, come annunciato dagli studiosi, si troverà nei pressi di Luxor in Egitto.

Dove ammirarla

La Nasa ha confermato che lo spettacolo dell'eclissi solare del 2 agosto 2027 avrà inizio nell'Oceano Atlantico è attraverserà il Nord Africa e il Medio Oriente fino al suo termine previsto nell'Oceano Indiano. L'allineamento perfetto della luna con il nostro pianeta raggiungerà una durata massima di 6 minuti e 23 secondi, con l'ombra totale che porterà il buio precisamente in Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto, Sudan, Arabia Saudita, Yemen e Somalia. Diverso invece il caso italiano, dove la copertura sarà parziale con maggiori possibilità di ammirare il fenomeno al Sud e nelle isole: si passa infatti da un 55,5% di copertura nel Nord-Est fino addirittura al 99,8% a Lampedusa. Proprio a 20 km più a sud dell'isola siciliana si potrà curiosamente assistere all'eclissi totale senza uscire dal territorio italiano.

Gli esperti consigliano agli appassionati di viaggiare in uno dei posti elencati e munirsi di occhiali certificati ISO 12312-2 o, in alternativa, di telescopi con filtri adatti alla protezione della vista. Sempre secondo le stime degli studiosi, inoltre, la durata di questa eclissi solare sarà da ora in poi superata soltanto nel lontano 2114 e si avvicina al massimo possibile indicato di 7 minuti e 32 secondi. Per capitare l'eccezionalità di questo momento, basti pensare alla 'Grande eclissi americana' dell'aprile 2024 considerata straordinariamente lunga ma che è durata 'soltanto' 4 minuti e 28 secondi.

La durata di un'eclissi

Il tempo della durata di un'eclissi solare si basa su tre variabili. La prima riguarda la distanza dalla Terra alla Luna: più il nostro satellite si troverà vicino a noi, più la sua forma sarà maggiore e coprirà interamente il sole. La seconda è inerente invece alla distanza tra il pianeta Terra e il Sole, che più lontano si trova più è soggetto all'eclissi totale. La terza, infine, è collegata alla distanza della totalità dell'eclissi dall'Equatore terrestre, un valore che se in controtendenza con la velocità della rotazione terrestre può rallentare la velocità di movimento dell'ombra lunare. L'eclissi del 2027 favorirà tutti questi requisiti per raggiungere la notevole durata prevista, poiché la Luna si troverà vicinissima al perigeo (punto della sua orbita più vicino alla Terra), la Terra ad un passo dall'afelio (punto dell'orbita lontano dal Sole) e la totalità del fenomeno avverrà intorno a latitudini molto basse e quindi non distante dall'Equatore.