"Ecco dove è cresciuto vostro padre" La vedova di Kobe e le figlie in Italia

di Alessandro Gallo Sulle tracce del marito e del papà: per scoprire com’era Kobe Bryant quando era un ragazzino con in testa il sogno di diventare più bravo di papà Joe e giocare nella Nba. È una sorta di pellegrinaggio laico quello che ha intrapreso Vanessa Laine, 40 anni, vedova di Kobe che ha deciso di portare con sé le tre figlie, Natalia Diamante (nata nel 2003), Bianka Bella (2016) e Capri Kobe (2019). La quarta figlia, Gianna Maria, quella che aveva ereditato da papà il talento per i canestri, è scomparsa il 26 gennaio 2020, nello stesso incidente che ha portato via Kobe. Il pellegrinaggio intrapreso da Vanessa è cominciato nei mesi scorsi da Philadelphia, dove Kobe era nato il 23 agosto 1978, e ora si è spostato in Italia. Perché Kobe, dal 1984 al 1991, è stato nel nostro Paese, al seguito di papà Joe, detto Jellybean. "Ho visitato Reggio Calabria – il post di Vanessa –, una città in cui mio marito ha vissuto quando aveva otto anni". Poi la foto del cosiddetto Lungomare Falcomatà, immagini sorridenti. Ma il luogo che più amava Kobe, forse, era il PalaPentimele. Prima ancora che lo Staples Center di Los Angeles diventasse il suo tempio, Kobe si divertiva a mettersi in mostra al palasport di Reggio Calabria. Facendo impazzire Santi Puglisi, allenatore e dirigente che, dopo l’esperienza di Reggio, sarebbe approdato prima a Pesaro (Scavolini) e poi a Bologna (Fortitudo). Puglisi lo doveva rincorrere perché, nell’intervallo tra un tempo e l’altro delle partite della Viola Reggio Calabria, Kobe si appropriava di un pallone. E cominciava a fare canestro da posizioni incredibili. Come poi avrebbe fatto, un giorno, tornato negli States e diventato professionista. Reggio Calabria forse la prima tappa di un lungo viaggio in Italia. Che Kobe amasse il nostro Paese lo dimostrano i ...