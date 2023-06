Ecatombe in Grecia Centinaia di persone inghiottite dal Mediterraneo "Temiamo 600 morti"

di Alessandro Farruggia

Una delle peggiori stragi del Mediterraneo. Nel naufragio avvenuto mercoledì mattina a sudovest di Pylos, in Grecia, "è possibile ci siano fino a 600 morti" ha sottolineato Manolis Makaris, il medico che ha accolto i superstiti nell’ospedale di Kalamata. Oltre un centinaio, denuncia Save the Children, sarebbero bambini. "Un uomo sopravvissuto – dice Marilena Giftea, volontaria della Croce Ross – ha raccontato di avere perso 16 familiari nel naufragio: in queste ore tutti stanno cercando disperatamente di avere notizie sui propri cari".

L’Unicef è "profondamente addolorato e scosso dalle molteplici segnalazioni secondo cui fino a cento bambini sarebbero rimasti intrappolati nella stiva. La perdita evitabile di così tante vite di bambini è un’atrocità che perseguiterà queste coste per anni a venire. Quando è troppo è troppo".

La drammatica stima di 600 morti si basa sulle testimonianze dei sopravvissuti: "Tutti – afferma – mi hanno detto che sulla barca c’erano 750 persone, tutti mi hanno parlato di questo numero". Fino ad ora sono stati recuperati 79 corpi senza vita mentre le persone tratte in salvo sono 104. Il barcone sarebbe partito da Tobruk in Cirenaica, nella Libia di Khalifa Haftar, ed è stato intercettato dalle autorità marittime greche che nonostante il peschereccio fosse strapieno si sono limitate ad assisterlo, senza soccorrerlo davvero.

"L’allarme – dice la Guardia costiera greca – ci è stato dato martedì mattina dal Centro di coordinamento del soccorso di Roma". E la Guardia Costiera italiana conferma: l’imbarcazione era nell’area di responsabilità per la ricerca e soccorso in mare greca, a 60 miglia nautiche dalle coste greche e a 260 miglia dalle coste italiane. Alla volta dell’imbarcazione sono salpate una motovedetta greca ed è decollato un elicottero. Ma, sostiene Atene, "i migranti hanno rifiutato sia i rifornimenti che l’assistenza. Le persone a bordo avrebbero dichiarato la volontà di proseguire il viaggio verso l’Italia".

Alarm Phone e altri attivisti raccontano una storia diversa. "Martedì avevamo allertato la Guardia Costiera ellenica alle 16:53 per questa imbarcazione in difficoltà – denuncia l’Ong –. Le autorità greche e le altre europee erano ben consapevoli di questa imbarcazione sovraffollata e inadeguata. Ma non hanno fatto nulla".

E giungono altre testimonianze a sostegno. "Il 13 giugno, nelle prime ore del mattino, i migranti a bordo di una barca carica di 750 persone – dice l’attivista Nawal Soufi – mi hanno contattata. Dopo 5 giorni di viaggio, l’acqua era finita, il conducente dell’imbarcazione li aveva abbandonati e c’erano anche sei cadaveri a bordo", scrive Soufi. "La situazione si è complicata quando una nave si è avvicinata all’imbarcazione, lanciando delle corde. I migranti si sono sentiti in pericolo, poiché temevano che le corde potessero far capovolgere la barca. Per questo motivo, si sono allontanati dalla nave". "Ma non c’era alcuna intenzione di continuare il viaggio verso l’Italia, – ribatte ai greci – perché non avrebbero saputo come navigare per arrivare in acque italiane". Fino al tragico epilogo. "Alcuni sopravvissuti – ha raccontato Kriton Arsenis, membro del partito politico Mera25, – ci hanno raccontato che l’incidente è avvenuto quando la Guardia Costiera greca ha agganciato il peschereccio con una corda e stava provando a trainarlo. Allora, senza un apparente motivo, l’imbarcazione si è ribaltata", .

Se così è andata, i tre giorni di lutto nazionale dichiarati dal governo greco – Paese dove le polemiche in queste ore sono vivissime – suonano come una beffa.