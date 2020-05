Roma, 26 maggio 2020 - Dal prossimo 15 giugno EasyJet tornerà a volare in Italia. L'annuncio è arrivato stamattina. Saranno 8 gli aeroporti interessati da questa prima ripartenza della compagnia dopo il lungo stop imposto dalla pandemia di Coronavirus: voli nazionali che collegheranno Milano Malpensa con Palermo, Catania, Bari, Napoli, Lamezia Terme, Cagliari e Olbia. E' previsto anche un collegamento internazionale da Brindisi a Ginevra. Parallelamente all'allentamento delle restrizioni per il virus e in linea con la domanda di viaggio da parte dei propri clienti, la compagnia aerea ha intenzione nelle prossime settimane di aumentare le rotte.

In accordo con le autorità aeronautiche Icao ed Easa, EasyJet metterà in atto tutte le misure richieste per garantire la sicurezza: l'obbligo per i passeggeri e il personale di cabina e di terra di indossare la mascherina e la sospensione del servizio di ristorazione a bordo per limitare i contatti e gli spostamenti durante la fase di volo. Inoltre, tutti gli aerei saranno dotati di dispositivi sanitari di scorta, tra cui mascherine, guanti e disinfettante per le mani, a disposizione di passeggeri ed equipaggio, in caso di necessità. Gli aeromobili saranno inoltre quotidianamente sottoposti a una pulizia approfondita, oltre a quella prevista normalmente, e a una sanificazione integrale della cabina che garantisce la protezione delle superfici dai virus per almeno 24 ore.

"Siamo molto contenti di poter finalmente tornare a volare in Italia, anche se inizialmente con un numero ridotto di collegamenti. Il trasporto aereo è un servizio fondamentale e svolgerà un ruolo cruciale nella ripresa dell'economia del Paese, consentendo la mobilità di persone e aziende", ha detto Lorenzo Lagorio, Country Manager di EasyJet Italia.