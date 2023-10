E sul sito del ministero è attivo il registro nazionale. Il Lazio è la regione con più cadaveri non identificati

Il Registro nazionale dei cadaveri non identificati – istituito dal Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse – contiene le informazioni più significative riguardanti segni, contrassegni e particolari fisionomici, nonché altre circostanze relative al rinvenimento di corpi senza identità. Un cadavere senza identità impone azioni e iniziative anche finalizzate a escludere che possa identificarsi in una delle persone censite fra quelle scomparse.

Per questo, il Registro nazionale dei cadaveri non identificati alimentato sulla base delle notizie fornite dalle prefetture e dalle Forze di polizia, nonché dagli altri soggetti coinvolti nel processo di identificazione, consente di interrogare il Registro su elementi utili al riconoscimento o alla identificazione e

contattare l’Ufficio per acquisire o fornire utili notizie o eventuali relazioni sui casi censiti.

I dati suddivisi per regione, reperibili sul sito del Ministero dell’Interno, aggiornati al quinto bimestre del 2022, vedono in testa il Lazio con 256 cadaveri non identificati, seguito dalla Lombardia, con 136, dalla Campania, con 92.