È scattata la tregua. Tornati a casa i primi 13 ostaggi: "Donne e bambini, stanno bene". E Israele scarcera 39 palestinesi

Ventiquattro ostaggi usciti da Gaza, 39 detenuti liberati da Israele. La tregua di carta velina sembra funzionare. Alle 7 locali le armi hanno taciuto, come previsto, e alle 16 sono tornati liberi i primi rapiti da Hamas. Tredici israeliani sono stati consegnati alla Croce Rossa e alla Mezzaluna Rossa assieme a 10 thailandesi e a un filippino previsti da un accordo mediato dall’Iran. Gli israeliani sono Hanah Katzir, 77 anni, la coetanea Margalit Mozes, Yaffa Ader, 85, Hanna Perri, 79, Adina Moshe, 72, Daniel e Amelia Aloni, 44 e 5 anni, Ruthie Munder, 72 anni, Keren Munder, 55 anni, e Ohad Munder, 9 anni, Doron Katz-Asher, 34 anni, e le figlie Aviv e Raz, rispettivamente 2 e 4 anni. I rilasciati della famiglia Munder rappresentano tre generazioni: il piccolo Ohad, la madre Karen e la nonna Ruthie. Avraham, il marito di Ruthie, è ancora prigioniero a Gaza. Di Hannah Katzir la Jihad Islamica aveva annunciato la morte. Gli israeliani sono usciti dal valico di Rafah fra la Striscia e l’Egitto e sono stati trasferiti prima al posto di confine di Kerem Shalom poi, in elicottero, alla base aerea di Hatzerim, nel deserto del Negev. Le forze armate hanno ribattezzato l’operazione "Porta del Paradiso".

I militari avevano preparato per i bambini orsetti di peluche, giochi, puzzle, ma anche medici e psicologi. Dopo una prima visita dovrebbero essere trasferiti in ospedali israeliani con elicotteri. Potrebbero essere trattenuti in osservazione per almeno 48 ore. Dodici su tredici vivevano nel kibbutz Nir Oz, nel deserto nord occidentale del Negev, la comunità nella quale il 7 ottobre sono state uccise 38 persone e 75 rapite. Tredici sono bambini.

I 39 detenuti palestinesi sono stati spostati da Damoon e da Megiddo alla prigione militare di Ofer. Sono 24 donne e 15 minori di 18 anni. Tra questi ci sono Marah Bakir, condannata a otto anni e mezzo di prigione nel 2015 per aver ferito a coltellate due persone, e Fatima Numan Ali Badr, arrestata dopo aver tentato di accoltellare le guardie di sicurezza. Una delle donne rilasciate è Hanan Barghouti, 52 anni, tra le ultime ad essere arrestate quasi quattro mesi fa per terrorismo: si tratta della sorella del comandante Nael Al-Barghouti, secondo Israele un anziano membro di Hamas che sconta 33 anni di carcere per aver partecipato al rapimento e all’uccisione di un soldato israeliano. Due autobus della Croce Rossa hanno portato i residenti in Cisgiordania al posto di blocco di Beitunya, nell’area di Ramallah, e gli abitanti di Gerusalemme est al Comando centrale della polizia della Città Santa. Gli itinerari sono stati coperti dal segreto perché gli ex carcerati non esibissero alle telecamere segni di vittoria. Sono stati scelti all’interno di una lista di 300 donne e adolescenti compilata da Israele. Sono accusati di vari reati. La stragrande maggioranza era detenuta senza processo. Il 40% ha meno di 18 anni. Prima di uscire hanno dovuto firmare una dichiarazione con la quale si impegnano a non commettere più azioni di terrorismo.

Poco prima dell’inizio della tregua l’esercito israeliano ha messo a segno un raid nell’Ospedale Indonesiano uccidendo una donna e ha demolito un tunnel e pozzi scoperti sotto l’ospedale al Shifa di Gaza City. “Abbiamo completato il rientro dei primi nostri ostaggi. Siamo impegnati a riportare tutti a casa, la guerra continua”, ha commentato in serata il premier israeliano Benyamin Netanyahu. Il canale televisivo “Al-Aqsa”, vicino a Hamas, ha riferito che 7 aerei spia israeliani hanno sorvolato la città di Rafah, nel sud, violando l’accordo di tregua. Nella Striscia sono entrati 137 camion di aiuti umanitari. Due palestinesi che cercavano di spostarsi dal sud al nord sono stati uccisi dai militari dello stato ebraico.