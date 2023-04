È la repubblica dei giudici esperti di tutto

Pier Francesco

De Robertis

Dunque l’orsa responsabile dell’assalto al runner trentino, identificata con la sigla Jj4, era, come dire, nota agli uffici competenti perché ritenuta responsabile di altri due assalti la scorsa estate. La giunta trentina ne aveva chiesto l’abbattimento, ma il Tar aveva annullato la decisione. Niente di strano, in fondo è noto a tutti che tra gli ermellini amministrativi ci sono eminenti esperti di gestione faunistica.

Non solo, verrebbe da dire. Almeno a ripensare a quanto accaduto un mese fa a Napoli prima della partita contro l’Eintracht Francoforte, e al saccheggio lanzichenecco che avvenne in città. Il ministero dell’Interno italiano aveva vietato la vendita dei biglietti ai tifosi provenienti dalla Germania ma i supporters dell’Eintracht avevano fatto ricorso al Tar (chissà chi li avrà avvertiti che esiste un Tar) e il Tar aveva smentito il ministero. Pure in quel caso c’era da supporre che le toghe campane fossero molto più esperte del Viminale su come si governa l’ordine pubblico. E infatti. La casistica potrebbe andare avanti a dismisura, e sempre restare all’oggi ricordiamo la possibilità che la classifica del campionato di serie A venga determinata non dal campo, non dalla giustizia sportiva ma dal solito Tar.

Ora, veniamo al sodo. E’ evidente che i Tar servono, che la regolarità di un procedimento è importante, ma è possibile che con la "scusa" della legittimità formale possano entrare su tutto, anche in questioni di merito di cui loro non sanno niente? Se un’orsa è pericolosa lo sanno meglio i tecnici dell’assessorato, o un giudice che ha studiato solo codici e codicilli? Si parla tanto di riforma della giustizia, riferendosi sempre a quella penale, qualche volta a quella civile ma mai a quella amministrativa. Eppure fermare questa deriva burocraticista, per cui è tutto un rincorrersi di leggi e ordinamenti spesso in contraddizione tra loro che danno un potere enorme a chi è chiamato a dirigere quel traffico, è una delle emergenze del Paese.