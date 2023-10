È (di nuovo) leggenda. Dal blocco mentale al ritorno. Quel salto ’impossibile’ di Biles

Lo spazio e il tempo. Da quando è nata Simone Biles ha sempre avuto a che fare con lo spazio che, per lei ginnasta, non è limitato come potrebbe essere per gli altri comuni mortali. Lei era ed è tornata a essere una campionessa. Ma se lo spazio si era trasformato in un abisso, quello che patologicamente chiamano twistie (la perdita della percezione dello stesso spazio con i relativi rischi per chi volteggia, salta, evolve il suo corpo in movimenti che sfidano le leggi di gravità), e che l’aveva costretta a fermarsi nell’Olimpiade di Tokyo (2021) che sembrava costruita su misura per lei, per dire al mondo che, nonostante i suoi 143 centimetri di altezza, era la più grande; è stato proprio il tempo a farle riconquistare quell’equilibrio che non è solo fisico, per chi mette a repentaglio la propria spina dorsale, ma è anche interiore. L’altro giorno Simone è riuscita sportivamente dove non era mai riuscita nessuna ginnasta prima. Si chiama Yurchenko doppio carpio, quello che ha fatto. Più di un salto mortale, un salto considerato impossibile. Il metodo Yurchenko nasce da una rivoluzione nei volteggi che fu firmata agli inizi degli anni Ottanta dall’atleta russa Natalia Yurchenko. Che si commosse la prima volta che vide Simone salire in pedana e dare l’assalto più che al cielo, alla gravità.

Di sportivo quello che è accaduto l’altro giorno alle qualificazioni mondiali di Anversa ha solo il dettaglio statistico.

Perché la storia di Simone Biles è una storia difficile e meno banale di quella che può essere sintetizzata con un titolo: dai successi alla polvere e ritorno. Simone non ha avuto paura di mostrare al mondo le sue fragilità, non si è nascosta. È scesa negli abissi, ha affrontato i suoi demoni, consapevole che avrebbe potuto perdere tutto, ma anche rinascere. Si chiama coraggio.

Il coraggio di una donna che ha ammesso i propri limiti che da campionessa sembrava non dovesse avere.

I twisties, detta all’anglosassone, sono apparsi davvero come un contrappasso per chi collezionava medaglie sfidando ogni volta lo spazio o la gravità. Ma il senso di vuoto che poteva imprigionarla, è stato invece un viaggio dentro se stessa.

La scrittrice Anna Maria Ortese (morta nel 1998) e che non ha mai conosciuto Simone Biles, scrisse in un carteggio con una sua amica: "La vera gioia è vestita di dolore". Simone non si è sottratta al dolore. Nemmeno quando con le altre ginnaste si è presentata a Capitol Hill. C’era da testimoniare, insieme alle sue compagne, degli abusi (talvolta anche sessuali) che le atlete della nazionale americana di ginnastica artistica avevano subito da parte dell’ex medico. Il volto rigato dalle lacrime, la fierezza di essere lì, denunciare. Senza pensare che il secondo tempo da campionessa – solo grazie alla sua volontà, al suo temperamento, alla sua testardaggine – sarebbe iniziato poco dopo. E il secondo tempo – il matrimonio, una consapevolezza dei propri mezzi data anche dalle traversie degli ultimi anni – è iniziato esattamente due mesi fa. A quasi due anni di distanza da quando Time, facendo una scelta controcorrente, la nominò (con tanto di copertina) la sportiva dell’anno. Proprio nell’anno in cui non aveva vinto nulla.

Biles di settimana in settimana ha alzato l’asticella della sfida sportiva che assumeva contemporaneamente a quella umana (di nuovo, ma con un’accresciuta maturità) fin dove poteva spingersi. Senza dimenticare da dove era ripartita. Ha osato quello che sembrava impossibile: lo Yurchenko doppio carpiato. "Ce l’ho fatta", ha detto ieri. Che tutto questo sia successo proprio ad Anversa dove aveva vinto le prime due medaglie mondiali più che un lieto fine di una favola, sembra davvero un cerchio che si chiude. Nell’attesa che i cerchi tornino a essere cinque: Simone Biles sarà la ginnasta più anziana ai mondiali. Ma tutto questo non la spaventa. Lo spazio e il tempo, appunto. Entrambi ritrovati.