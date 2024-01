È allarme sicurezza. Baby gang, ladri, pusher: gli italiani hanno paura. Omicidi cresciuti del 15%

L’Italia non è un Paese per buoni. A suggerirlo non è solo la percezione di insicurezza che serpeggia da un capo all’altro d’Italia, ma i numeri che certificano nel 2023 un aumento della criminalità soprattutto nei contesti urbani densamente popolati. Milano si conferma maglia nera (Indice della criminalità 2023 del Sole 24 Ore), con 6.991 reati denunciati ogni 100mila abitanti nel 2022 e denunce in crescita del 3,5% anche nel primo semestre 2023 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La top 10 della classifica è popolata da grandi città e mete turistiche: al secondo posto si incontra Rimini (dove nel 2023 si rileva una diminuzione dell’8% delle denunce); Bologna, Firenze e Torino occupano rispettivamente la 4ª, 5ª e 6ª posizione, seguite da Imperia, Livorno, Prato e Napoli. Un discorso a parte merita Roma dove, tra gennaio e giugno 2023, le denunce sono salite dell’8,3% sugli stessi mesi del 2022. "Roma resta una città sicura", sbraita il sindaco Roberto Gualtieri, a dispetto del trend che preoccupa e spinge il primo cittadino a investire 14 milioni di euro per l’installazione di mille telecamere.

Che l’Italia sia diventato "un luogo abitato da diavoli" è confermato anche dai dati del Viminale, appena sfornati. Secondo la Direzione centrale della polizia criminale nel solo periodo 1–14 gennaio 2024, sono stati registrati 14 omicidi, con 8 vittime donne, di cui 6 uccise in ambito familiare/affettivo, 3 per mano del partner/ex partner. Con un aumento del 15 per cento rispetto all’anno passato. A conferma di una tendenza che ha portato a 308 omicidi nel 2021, 325 nel 2022, 330 nel 2023: la previsione, se si va avanti di questo passo, è che nel 2024 si superino i 350 morti. La violenza e la percezione di insicurezza nelle grandi aree urbane è un fatto che permea la cronaca delle regioni italiane. Brutalità metropolitane alimentate da vari fattori come la disoccupazione, la disparità economica, la presenza di criminalità organizzata, l’immigrazione incontrollata, l’indebolimento e la disorganizzazione delle strutture familiari. A farla da padrone sono baby gang, predatori di strada e narcos che controllano le piazze di spaccio, favoriti dalla diminuzione delle politiche di intervento sociale e da una governance della sicurezza improntata alla gestione e non alla prevenzione.

MILANO

Sono centinaia i senza fissa dimora che controllano, ormai da anni, il territorio nei pressi della Stazione Centrale. Tre di questi, nordafricani, hanno accoltellato un passante per sottrargli cellulare e 20 euro. Era la quinta rapina nella stessa serata. Tecnica identica, le vittime tutte con lo stesso profilo: ragazzini e donne, aggrediti nella giungla dalle parti della Stazione Centrale. Due ragazze di 19 e 27 anni picchiate nei pressi di una discoteca in via Fermi.

BOLOGNA

Baby gang assediano ormai i centri commerciali, soprattutto il Gran Reno, inaugurato nel 1993 da Berlusconi. Per impedire abbordaggi delle ’truzzo band’ composte in gran parte da ragazzini italiani, tra i 10 e i 15 anni, con l’aggiunta di minorenni stranieri non accompagnati ospiti di comunità, non basta più il piccolo esercito di steward pagato dagli iper. Dallo scorso weekend è attiva una task foce di poliziotti e vigilantes, 150-200, con un piano di controlli che impedisce ai lazzaroni di rubare smartphone, accessori griffati e soldi ai loro coetanei.

ROMA

Spari in strada, un 24enne marocchino viene gambizzato poco prima delle 4 del 21 gennaio su via Casilina. In meno di dieci giorni a Roma sono state uccise due persone tra cui un 14enne, tre i feriti.

NAPOLI

Dopo il Far West di Case Nuove con tre giovanissimi che sparano 80 colpi di pistola e kalashnikov, ieri un delitto in stile Gomorra. I killer sono entrati in casa sparando e la vittima per scappare si è gettata dal balcone morendo.

BRINDISI

Prima la lite, tra i locali della movida, poi l’aggressione con un pugno in pieno volto. Un 30enne viene ricoverato in Rianimazione e un ragazzo di 20 anni finisce in carcere con l’accusa di tentato omicidio.

RAGUSA

Una baby banda devasta piazza del Popolo a Vittoria, alle porte di Ragusa. I poliziotti denunciano due giovani stranieri che, dopo aver messo a soqquadro i bar della piazza, pubblicano il video su Facebook.