"Duello Musk-Zuckerberg al Colosseo" Il governo: idea gustosa ma infondata

"Non c’é stato alcun contatto formale da parte del Ministero né tanto meno alcun atto scritto. Anche se la notizia appare gustosa, è infondata", fanno sapere fonti del ministero della Cultura dopo che un sito di gossip Usa molto accreditato, Tmz, aveva parlato di interlocuzioni col governo italiano per ospitare al Colosseo il duello di arti marziali tra Elon Musk e Mark Zuckerberg per il quale i due magnati del tech si sono sfidati, non si capisce fino a che punto solo come provocazione. Ad avvalorare l’idea di un duello ‘gladiatorio’ nell’Anfiteatro Flavio è arrivato il tweet con cui Musk ha affermato che "ci sono possibilità che si faccia al Colosseo". Il patron di Tesla ha praticato judo e il numero uno di Meta è un esperto di ju-jitsu e ci sarebbe stato un contatto con Dana White, presidente dell’Ultimate Fighting Championship (UFC) per organizzare la sfida.