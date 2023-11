Due padri, tante domande di fronte all’orrore

Come può sentirsi un uomo che ha perso la compagna della vita nel difficile compito dell’accompagnamento alla crescita dei figli? Come può sentirsi quell’uomo che ora immagina sua figlia, Giulia, vituperata dalla follia omicida di quel “bravo ragazzo”?

Come farà a non sentirsi responsabile, quest’uomo, per non aver protetto sua figlia da quel che sarebbe potuto accadere e che poi è accaduto? E come sopravviverà al soffocante senso di colpa che probabilmente gli verrà per non aver vigilato abbastanza, per non essersi accorto che quel ragazzo, Filippo, che avrà visto più volte in casa sua, si sarebbe rivelato uno spietato omicida? Come farà prima di dormire a non avvertire il freddo umido delle foglie d’autunno che hanno sorretto il corpo di Giulia in fondo al dirupo? Come si sentirà nei confronti della moglie che lo guarda dall’alto del cielo per non esser stato capace di prevedere?

Chissà quanti retro pensieri vivrà questo padre, questo vedovo, questo uomo solo. E l’altro padre, il papà di Filippo, a sua volta, come farà a non sentirsi responsabile di esser genitore, istruttore, educatore di un barbaro omicida? Come farà a sostenere lo sguardo di coloro, chiunque, che guardandolo camminare per le vie della sua città dirà tra sé e sé: "Lui è il padre". Quel padre che lo ha visto nascere e crescere e che come l’altro padre non ha intuito che suo figlio alimentava in sè una devastante furia omicida. Quel padre che ha rivelato che suo figlio, adesso, lo avrebbe preferito morto. Quel padre che forse paradossalmente avrebbe preferito passare il resto della sua vita a piangere sulla tomba del figlio invece si troverà costretto a fargli visita in carcere per il resto della sua vita. Quando le luci su questo caso si spengeranno, quando la gente dimenticherà, quando il silenzio calerà di nuovo su queste due stravolte famiglie, questi due padri, questi due uomini, quali risposte si daranno?

Francesca Campana Comparini