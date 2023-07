Due nature troppo diverse per un partito

Raffaele

Marmo

Vincenzo De Luca e Elly Schlein rappresentano plasticamente la doppia, e inconciliabile, natura del Pd. Non è un giudizio di merito, è una constatazione che magari gli stessi protagonisti della tenzone dem considerano fondata. La kermesse di Napoli, con tanto di visita guidata al murale di Maradona, poteva essere un momento di chiarimento e di compromesso tra il governatore campano e la leader del Nazareno, tanto più che a unirli nell’occasione era anche la comune battaglia alla riforma Calderoli sull’autonomia differenziata.

E, invece, no. I pontieri e i pompieri, da Stefano Bonaccini a Michele Emiliano, dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi al presidente dell’Anci Antonio Decaro, hanno lanciato più di un appello all’unità del partito. Ma il coro dei dem del territorio, come potremmo chiamarli, è servito a ben poco. Vincenzo De Luca, il figlio Piero, i consiglieri regionali del Pd e, come non bastasse, centinaia di sindaci campani del Pd sono rimasti a casa. Le assenze sono di quelle che pesano: dietro questi amministratori ci sono migliaia di voti. E questo è un primo conto aperto: siamo di fronte a una separazione di fatto, se non a una vera scissione nei fatti. E la domanda che si impone è una: a chi andranno i voti deluchiani alle prossime elezioni europee?

Ma, più nel profondo, il nodo gordiano di fronte al quale si trova la nuova leadership del Pd è quello della doppia natura del partito. Da un lato, c’è il partito-movimento della Schlein, un partito urbano-metropolitano, da liberal americani, obamiano, green, che nelle ultime settimane tenta la carta del lavoro, attraverso il salario minimo, ma per trovare una sponda di alleanza nei recalcitranti grillini. Dall’altro, c’è il partito di De Luca, un partito pesante, degli amministratori, del territorio, della provincia, dei sindaci e del riformismo pragmatico. L’impresa di tenerli insieme ha dell’impossibile. Come si è visto a Napoli.