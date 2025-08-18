Due morti per il taser in due giorni. Da Olbia a Genova, aperti i fascicoli. Due carabinieri indagati in Sardegna

Roma, 18 agosto 2025 - Seconda vittima di un taser in due giorni. Dopo il caso di sabato notte in Sardegna un'altra persona ha perso la vita dopo essere stata colpita con il taser dai carabinieri, questa volta a Genova. La vittima è un uomo di 47 anni di origini albanesi, deceduto a Sant'Olcese, sulle alture di Genova, domenica sera.

Gli agenti erano intervenuti per la segnalazione da parte dei vicini, in località Manesseno, di una lite domestica. I militari, per fermare la furia dell'uomo fuori controllo, avrebbero tentato di colpirlo: la prima scarica è andata a vuoto, ma alla seconda l'uomo si sarebbe accasciato al suolo.

I soccorritori giunti sul posto hanno solo potuto constatare il decesso. La Procura di Genova ha quindi aperto un'inchiesta e si attente nelle prossime l'autopsia.

Un caso analogo a quello di Olbia, in provincia di Sassari, della notte tra sabato e domenica. La vittima era un uomo di 47 anni, Gianpaolo Demartis, originario di Bultei, deceduto durante il trasporto in ambulanza verso l'ospedale di Olbia, dopo aver accusato un malore. Poco prima era stato bloccato, in seguito a diverse richieste di cittadini, con il taser dai militari, a loro volta aggrediti. Solo l'esame autoptico potrà accertare le cause della morte.

Intanto due carabinieri sono stati indagati per omicidio colposo. L'iscrizione sul registro degli indagati da parte del procuratore di Tempio Pausania, Gregorio Capasso, è un atto dovuto dopo l'apertura del fascicolo e la decisione di procedere con l'autopsia sul corpo della vittima.