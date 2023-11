Due femminicidi in 12 ore. Massacra la moglie in strada con una mazza da cricket. Andria, uccisa davanti ai figli

SALSOMAGGIORE (Parma)

Vincenza Angrisano e Meena Kumari. Non si conoscevano, centinaia di chilometri le separavano e un filo rosso a unirne i destini: sono loro le ultime due vittime della violenza di genere, morte lo stesso giorno per mano delle persone che avevano giurato solennemente di amarle. Mentre a Verona cresceva l’attesa per l’interrogatorio dell’assassino di Giulia Cecchettin, a Salsomaggiore, nel Parmense, Meena, 66 anni di origini indiane, ieri mattina era già cadavere, massacrata a colpi di mazza da cricket dal marito Onkar Lal, pensionato 67enne. A sera, con la procura parmense ancora impegnata a sbrigare le carte dell’arresto, nella campagne di Andria Vincenza veniva uccisa a coltellate dal marito dal quale si era appena separata. È stato proprio Luigi Leonetti a chiamare il 118, confessando il delitto avvenuto in un’area di rimessaggio accanto a casa dove lui stesso lavora come custode. Il delitto sarebbe avvenuto davanti ai due figli minorenni della coppia. Vincenza solo sabato scorso, in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne, aveva rilanciato sui social un video iconico di Paola Cortellesi sulle differenze di genere nel linguaggio comune: non poteva immaginare che solo tre giorni avrebbe esalato l’ultimo respiro per mano del padre dei suoi figli dal quale era separata da un mese e che, sembra, non si volesse rassegnare.

Alle 9.30 l’ennesima giornata di sangue per le donne ha già ’servito’ la sua prima vittima: Meena riversa a terra sull’uscio di casa in via Trento, in centro a Salsomaggiore, col cranio fracassato. Finita a mazzate come un animale, in una mattina di sole di fine novembre. "Stringeva quella mazza da cricket in mano e la colpiva al volto quando sono arrivata", è la terribile testimonianza di un’altra donna – carabiniere, libera dal servizio – che insospettita da quelle grida femminili colte dalla strada non ci ha pensato due volte a intervenire. Ma non è bastato.

Meena da quella casa dell’orrore è riuscita a uscire solo dentro un sacco da obitorio, mentre a consegnare il marito ai carabinieri del Radiomobile è stata la militare che lo ha neutralizzato, in attesa dei rinforzi. Gli inquirenti ricostruiscono l’accaduto: la lite, con i primi colpi di mazza, esplode in casa, prima che la 66enne tenti la fuga in strada e finisca trascinata di nuovo dentro a forza dal marito. Noemi Schiraldi, 31 anni, carabiniere in servizio da quattro proprio a Salsomaggiore, in quel momento non indossa la divisa. Non è di turno, sta passeggiando, ma poco importa. In un attimo è sulla soglia di quell’alloggio al pian terreno. "Ho visto una porta semiaperta, con un corpo a terra – dice riavvolgendo il nastro di quei minuti –. Poi un uomo che impugnava una mazza e la colpiva sul volto". Lei si qualifica, gli intima di allontanarsi dalla donna e di buttare la mazza. Lui non oppone resistenza, mentre l’ambulanza e i carabinieri stanno arrivando a sirene spiegate. Farfuglia qualcosa di incomprensibile e scompare, direzione caserma, a disposizione del magistrato di turno, un’altra donna, Silvia Zannini. La nemesi perfetta.

Purtroppo per Meena non c’è nulla da fare: "Non so dire se fosse ancora viva quando sono arrivata", conferma la carabiniera. Con l’andare delle ore, si scopre che quel matrimonio aveva destato più di un sospetto in passato nonostante i quattro figli, di cui uno abita con la sua famiglia proprio al piano di sopra. Le voci di un’unione violenta si rincorrono nelle prime confidenze raccolte. Nel 2021 i vicini chiamano il 112: "Venite, è in corso una furiosa lite in quell’appartamento". I militari arrivano, ma trovano un muro. La donna non si sbottona e anche nei giorni successivi, quando i militari ripassano per sincerarsi che tutto sia sotto controllo, lei non non denuncia, pur invitata a farlo.