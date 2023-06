Due camerieri falciati mentre spingono l’auto Avevano appena finito il turno di notte

VIBO VALENTIA

Tornavano da un matrimonio nella Ionica reggina. Non come invitati, ma come camerieri. Hanno trovato la morte alle prime luci del mattino di ieri lungo una strada in provincia di Vibo Valentia, più volte teatro di tragici incidenti stradali, centrati in pieno, da una vettura mentre stavano spingendo la loro, rimasta in panne lungo la carreggiata. Bruno Vavalà, di 23 anni, e Nicola Callà, 60 anni, erano entrambi di Serra San Bruno, comune del Vibonese. Teatro dell’incidente la Trasversale delle Serre, che collega la provincia di Vibo con l’area del basso Catanzarese. L’auto sulla quale viaggiavano, una Peugeot 206, ha avuto un problema meccanico. I quattro occupanti sono scesi dal mezzo per metterlo in sicurezza ma proprio mentre lo stavano spingendo Vavalà e Callà stati centrati in pieno da una Bmw con a bordo due giovani di Sorianello proveniente dalla stessa direzione. Nell’impatto, forse causato dalla poca visibilità, una delle due vittime è stata sbalzata nel viadotto, compiendo un volo di circa una decina di metri, l’altra è stata invece travolta. Illesi gli altri due passeggeri dell’auto che ha travolto i camerieri.