Droni su Mosca, Zelensky esulta "Ora la guerra arriva in Russia"

"La guerra sta arrivando in Russia". Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky commenta il raid con droni avvenuto al centro di Mosca, dove una persona è rimasta ferita, e un attacco parallelo in Crimea. Due droni – secondo i media russi – hanno causato una forte esplosione colpendo un grattacielo sede di uffici ma dove ci sono anche appartamentii. "I vetri sono andati in frantumi a seguito dell’esplosione al livello del quinto e del sesto piano dell’edificio di 50 piani sull’argine di Presnenskaya", ha detto alla Tass una fonte dei servizi di emergenza. Le persone presenti nel grattacielo sono state evacuate. La responsabilità è stata immediatamente addossata a Kiev. A colpire sarebbero stati gli stessi droni poi abbattuti a ovest di Mosca. L’aeroporto internazionale di Vnukovo, così come lo spazio aereo sopra la capitale, sono stati chiusi per qualche ora.

E sempre i droni sono stati protagonisti di altri attacchi in Crimea. Il Ministero della Difesa russo ha reso noto di aver respinto nella notte di sabato un attacco ucraino con 25 velivoli senza pilota: alcuni sono stati abbattuti dai sistemi di difesa aerea, mentre altri da sistemi di difesa elettronica.