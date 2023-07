Drone sulla città russa "Kiev vuole colpire le centrali nucleari"

"Terroristi nucleari": dopo Zaporizhzhia, Mosca gioca la carta del rischio atomico per accusare Kiev di puntare i propri droni contro le centrali nucleari russe in azioni che potrebbero "portare a un disastro su larga scala" in Europa. L’affondo è della portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova (nella foto), e giunge all’indomani di un presunto attacco con un drone ucraino – non confermato da Kiev – sulla città di Kurchatov, nella regione confinante di Kursk. Secondo le autorità locali, il raid ha danneggiato la facciata e le vetrate di un condominio residenziale senza causare vittime. Ma, secondo Zakharova, "il probabile obiettivo della nuova provocazione dell’Ucraina era proprio la centrale nucleare" presente nella città. Un’azione che "testimonia ancora una volta che il regime di Kiev ha intrapreso la strada dell’utilizzo di metodi di terrorismo nucleare", ha tuonato. "Chiediamo all’Aiea e all’Onu di fare molta attenzione" e "condannare il comportamento irresponsabile di Kiev", ha aggiunto.