Droga, allarme nitazeni: la prima vittima di overdose in Alto Adige. Cosa sono questi oppioidi sintetici più forti del fentanyl

Roma, 20 ottobre 2025 - Cresce l'allarme in Alto Adige per la droga chiamata 'nitazeni', un oppioide sintetico pericolosissimo e molto più potente del fentanyl, dopo che le analisi hanno rilevato che un ragazzo di 28 anni di Brunico, trovato senza vita il 10 settembre 2024 all'interno di un'azienda, era morto dopo l’assunzione di quella sostanza stupefacente.

Il giovane è la prima vittima ufficiale di nitazeni, non solo nella provincia di Bolzano, ma anche a livello nazionale (Anche se il Ris di Roma ha iniziato ad indagare dopo la morte sospetta di un uomo di 30 anni lo scorso anno a Brunico). Le indagini, coordinate dalla Procura di Bolzano, nei giorni scorsi hanno portato all'arresto di un 29enne con l'accusa di aver ceduto la sostanza sintetica alla vittima e di gestire un ampio traffico di oppioidi sintetici acquistati online con criptovalute e fatti arrivare clandestinamente da Grecia, Polonia, Gran Bretagna.

Nei diversi plichi sequestrati gli agenti hanno trovato sostanze come il nitazene e il fentanyl, entrambi pericolosi per la salute pubblica, anche se assunti in piccole dosi.

La presenza della sostanza letale nel sangue della vittima è stata confermata dall'analisi chimica, condotta dal Ris di Roma, che ha evidenziato n-pirrolidin protonizapene, un potente oppioide associato a gravi rischi di overdose, inclusa la morte per aritmie cardiache.

Cosa sono i nitazeni

I nitazeni sono una classe di oppiodi sintetici con una particolare struttuta molecolare. Non sono una novità perché nascono negli anni '50 nei laboratori dell'industria chimica svizzera CIBA Aktiengesellschaft. I chimici dell'azienda avevano sintetizzato diversi tipi di etonitazene, si può dire la molecola progenitrice, con vari livelli di potenza. Ma questi analgesici erano troppo forti e avevano pesanti effetti collaterali, dando anche una facile dipendenza e depressione respiratoria, quindi furono messi da parte per anni.

Nitazeni 500 volte più forti dell’eroina

A rilanciarli sono stati i mercati illegali anche grazie al dark web. Una tabella pubblicata da Lancet serve per chiarire: il fentanyl, una piaga negli Stati Uniti a cui Donald Trump ha dichiarato guerra, è più forte della morfina di 100 volta e dell'eroina 50 volte. Mentre alcuni nitazeni possono arrivare ad essere 500 volte più potenti dell'erooina.

I nitazemi più noti

I nitazeni più noti sono il butonitazene, l’isotonitazene, il protonitazene, il metonitazene e l’etonitazene, che oltre che essere il primo sintetizzato è anche il più potente e il più diffuso tra gli spacciatori.

Difficili da rilevare nelle analisi

Inoltre le morti per queste droghe probabilmente sono sottostimate perché non tutti i centri di analisi possono rivelare la presenza dell’isotonitazene o di altri nitazene.

Conseguenza dello stop all’oppio dei talebani

Secondo alcuni esperti questa rilancio degli oppiodi sintetici è una conseguenza della presa al potere in Afghanistan, da cui proveniva il 90% dell'eroina del mercato europeo, dei talebani che hanno vietato le coltivazioni di oppio. Il vuoto lasciato dall'eroina è stato riempito dai nitazeni, facili da produrre a basso costo in laboratorio.