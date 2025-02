Droga in carcere: 100 indagati, perquisizioni in 4 regioni

Torino, 25 febbraio 2025 - Droga in carcere, perquisizioni in Piemonte, Liguria, Emilia e Sardegna. I carabinieri del Comando Provinciale di Torino insieme al Nucleo Investigativo Regionale della Polizia Penitenziaria di Torino stanno effettuando, dalle prime ore del mattino, una vasta operazione nelle province di Torino, Alessandria, Biella, Vercelli, Cuneo, Sassari, Savona Imperia e Modena, con esecuzione di decreti di perquisizioni sia in alcune abitazioni private che nelle carceri. Una inchiesta coordinata dalla procura torinese vede indagate più di 100 persone per traffico di stupefacenti e altri reati commessi all'interno degli istituti carcerari.