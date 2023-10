Droga a Catania, 46 arresti. Smantellato giro da 240mila euro al giorno: ecco le piazze della mafia

Catania, 11 ottobre 2023 – Un giro di affari di 240mila euro al giorno, 2500 clienti. Le indagini dei carabinieri di Catania hanno fatto emergere un business di dimensioni imponenti legato alla compravendita di droga e gestito dal gruppo mafioso ‘Nizza’, legato al clan catanese di Cosa Nostra Santapaola Ercolano. L’inchiesta coordinata dalla procura e condotta dal nucleo operativo di Fontanarossa ha portato stamani a una raffica di arresti: 46 le ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal gip. Cinque delle persone coinvolte erano minorenni all’epoca dei fatti contestati.

Le piazze di spaccio erano distribuite nel quartiere di San Giovanni Galermo, in particolare in via Capo Passero. Si offriva di tutto: cocaina, crack, hashish, marijuana. La gestione meticolosa e articolata del giro evitava la competizione tra i pusher con regole e accordi precisi: gli spacciatori erano organizzati in turni in modo da coprire l’intero arco della giornata, h24. D’altra parte le persone rifornite, hanno stimato gli inquirenti, erano 2.500. Un’impresa da centinaia di milioni di euro di incassi giornalieri, che il clan Santapaola-Ercolano destinava al sostegno dei detenuti mafiosi e delle loro famiglie, secondo una logica ‘assistenziale’.

Oltre 200 i carabinieri impegnati oggi nell’esecuzione delle 46 misure non solo a Catania: l’operazione ‘Malerba’, così è stata ribattezzata dall’Arma, ha interessato Messina, Siracusa, Palermo e Udine. L’ipotesi di reato formulata per gli indagati è traffico illecito di sostanze stupefacenti, con l'aggravante del metodo mafioso: per tre dei minorenni accusati è stato deciso l’istituto penitenziario minorile, per gli altri due la comunità.