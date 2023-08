Droga, 16 arresti a Bisceglie e Trani. Carabinieri smantellano rete di spaccio

Roma, 29 agosto 2023 – Operazione antidroga dei carabinieri in Puglia. Sono 16 le persone arrestate tra Bisceglie e Trani. Il blitz in corso da questa mattina alle 4, a cui hanno partecipato circa 100 militari del Comando Provinciale Carabinieri di Barletta-Andria-Trani, ha permesso di smantellare un'ampia rete di spaccio di droga. L'esecuzione dell'ordinanza delle misure cautelari, emessa dal Gip di tribunale di Trani e da quello dei minorenni di Bari, ha portato 5 persone in carcere e 10 agli arresti domiciliari. Arrestato anche un minore, all'epoca dei fatti collocato in comunità. Le accuse nei confronti dei sedici arrestati sono di di cessione, offerta in vendita, distribuzione e commercializzazione di sostanze stupefacenti di cui si approvvigionavano a Bari.

(articolo in aggiornamento)