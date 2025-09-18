Dress code a scuola: vietati top, minigonne e unghie finte

Sono diverse le novità dell’anno scolastico 2025/2026, a cominciare dal divieto imposto dal ministro Valditara di utilizzare gli smartphone in aula. Una misura che punta ad arginare una deriva ‘pericolosa’, che fa il paio col tentativo di limitare gli outfit ‘impropri’ utilizzati da studenti e studentesse. Quest’anno sono stati diffusi anche veri e propri depliant che spiegano con immagini i look non permessi in aula. È il caso di un istituto superiore a Taormina (Messina), dove la dirigente ha detto basta a short, minigonne, canotte e crop top, chiedendo ai ragazzi di vestirsi in modo "sobrio, decoroso e ordinato".

Secondo un recente sondaggio di Skuola.net, su un campione di quasi 3mila studenti, circa il 30% deve fare attenzione a come vestirsi la mattina, per non incorrere in ramanzine o in sanzioni. E un ulteriore 55% è pregato di presentarsi in classe in modo "adeguato" al contesto. Solo 1 su 5 ha carta bianca sull’abbigliamento.

Nel mirino, spesso, finiscono le ragazze. Tra i divieti più frequenti figurano quello di indossare top e canottiere troppo “minimal” o magliette che lasciano scoperte spalle e addome; ma anche di avere scollature generose o gonne e pantaloni troppo corti oppure jeans strappati. Ma il ’dress code’ scolastico ha un perimetro ampio e comprende anche gli accessori e l’aspetto in generale. Tantissime le scuole che vietano alle ragazze di avere unghie finte – spesso giustificando il divieto con la loro potenziale “pericolosità” – nonché trucchi appariscenti, capelli troppo colorati, accessori vistosi, un numero eccessivo di piercing; qualcuna “consiglia” persino di tenere raccolti i capelli se molto lunghi. Sul fronte ragazzi, invece, ci si concentra soprattutto sulle barbe, che non devono essere né lunghe né incolte né con disegni strani.