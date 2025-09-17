Dress code a scuola: arrivano i depliant per spiegare come ci si può vestire. Niente top, minigonne e unghie finte

Roma, 17 settembre 2025 – Sono diverse le novità dell’anno scolastico 2025/2026 a cominciare dal divieto imposto dal ministro Valditara di utilizzare gli smartphone in classe.

Una misura che punta ad arginare una deriva ‘pericolosa’, che fa il paio con gli outfit ‘impropri’ utilizzati da studenti e studentesse e che gli istituti provano a limitare.

Quest’anno, oltre alle circolari inviate dai presidi, sono stati diffusi anche veri e propri depliant che spiegano con delle immagini i look non permessi in classe.

E’ il caso di un istituto superiore a Taormina, dove la dirigente ha detto basta a short, minigonne, canotte e crop top, chiedendo ai ragazzi di vestirsi in modo “sobrio, decoroso e ordinato”.

Secondo un recente sondaggio di Skuola.net su un campione di quasi 3mila studenti, circa 3 studenti su 10 devono fare attenzione a come vestirsi la mattina, per non incorrere in ramanzine o in sanzioni. E un ulteriore 55% è caldamente pregato di presentarsi in classe in modo "adeguato" al contesto. Solo 1 su 5 ha carta bianca sull'abbigliamento.

Nel mirino, spesso e volentieri, finiscono soprattutto le ragazze. Visto che, tra i divieti più frequenti riportati dagli intervistati figurano quello, ad esempio, di indossare top e canottiere troppo "minimal" o magliette che lasciano scoperte spalle e addome; ma anche di avere scollature generose o gonne e pantaloni troppo corti oppure jeans strappati. Nel novero delle indicazioni non mancano anche quelle che vietano di tenere in testa il cappello o il cappuccio della felpa durante le lezioni. Ci sono, poi, istituti che utilizzano formule generiche, tutte da interpretare, mettendo al bando gli outfit considerati - così è scritto - "sgarbati" o in grado di "distrarre" gli altri studenti.

Ma il "dress code" scolastico ha un perimetro ampio e comprende anche gli accessori e l'aspetto in generale. Tantissime le scuole che vietano alle ragazze di avere unghie finte - spesso giustificando il divieto con la loro potenziale "pericolosità" - nonché trucchi appariscenti, capelli troppo colorati, accessori vistosi, un numero eccessivo di piercing; qualcuna "consiglia" persino di tenere raccolti i capelli se molto lunghi. Sul fronte ragazzi, invece, ci si concentra soprattutto sulle barbe, che non devono essere né lunghe né incolte né con disegni strani. Ad avere una o più di queste indicazioni nel regolamento d'istituto è circa 1 su 5.