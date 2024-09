Dramma Springsteen. La moglie del Boss ha un mieloma

C’è un dramma – finora segreto – nel mondo di Bruce Springsteen: Patti Scialfa, la moglie del Boss, soffre da qualche anno di mieloma multiplo, un cancro del sangue che ancora non ha una cura definitiva. Patti ha ricevuto nel 2018 la diagnosi e ne ha parlato nel documentario Road Diary: Bruce Springsteen and the E Street Band, presentato domenica al Festival Internazionale del Cinema di Toronto. Nel film, che punta da dietro le quinte i riflettori sulla leggenda del rock e il suo più stretto entourage, Scialfa rivela che la malattia le ha reso difficile salire sul palco e come conseguenza anche di partecipare alle tourneè di Bruce: "Viene colpito il sistema immunitario e devo dunque stare attenta a cosa scelgo di fare e dove scelgo di andare. Ogni tanto partecipo a un concerto e canto un paio di canzoni sul palcoscenico: questo è stato un dono per me. È il mio nuovo new normal e sono in pace con questo", dice la cantante nel documentario che uscirà il 25 ottobre su Hulu e Disney Plus.

Patti Scialfa ha 71 anni e non ha partecipato alla prima a Toronto dove invece sono intervenuti il marito e il regista Thom Zimny: è dal 1984 che la cantante fa parte della E Street Band (entrò alla vigilia del tour “Born in the Usa“) e ha sposato Springsteen nel 1991. La coppia, che ha tre figli, di recente ha dato il benvenuto al primo nipotino. In Road Diary Patti spiega ai fan che cantare sul palco con il marito ha mostrato al pubblico "un lato della nostra relazione che usualmente non si può vedere". Il mieloma, che colpisce i globuli bianchi, sarebbe stato scoperto allo stadio iniziale durante le prime battute dello show Springsteen on Broadway.