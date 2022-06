Nato, più forza militare in Europa. Draghi: "Bisogna essere pronti"

Madrid, 29 giugno 2022 - "Non c'è un rischio escalation, però bisogna essere pronti", il premier Mario Draghi commenta così l'annuncio di Joe Biden sul rafforzamento della presenza militare americana in Europa. Draghi è appena uscito dal Vertice Nato di Madrid e subito spiega alla stampa che con l'aumento delle truppe Nato e Usa sul fianco orientale, "non c'è il rischio di una escalation" che promette Mosca. Il premier saluta con favore l'ok all'adesione di Svezia e Finlandia: "E' un momento importante perché la Nato si allarga e diventa più europea". E assicura che Nato e Italia continueranno ad aiutare l'Ucraina con l'invio di armi e supporto logistico. Inoltre Draghi ha rivendicato il ruolo attivo dell'Italia nell'Alleanza, ricordando il nostro comando Nato in Bulgaria, gli aiuti alla Romania, e le missioni di pattugliamento con F-35 nei cieli in Islanda e nei Paesi Baltici.

Biden al vertice Nato: "Pronto invio più forze Usa in Italia"

Battaglione difesa aerea Usa in Italia

Il sistema di difesa aerea che le forze Usa schiereranno in Itali è composto da 70 militari, ha confermato il presidente del Consiglio: "Il ministero della Difesa mi ha spiegato che si tratta di un assestamento già in programma", assicurando di non ritenere che esista "il rischio di una escalation" con la Russia. Battaglione sarà trasferito dalla Germania, dove gli Usa istituiranno un quartier generale di artiglieria per la difesa aerea, a corto raggio, per il supporto al combattimento e uno di ingegneri, per un totale di circa 625 militari. In Polonia invece Washington sposterà in modo permanente il quartier generale del comando del V Corps, il quartier generale di una guarnigione dell'esercito e un battaglione per il supporto sul campo. In Romania stanzieranno a rotazione una brigata da combattimento, in supporto alle altre Brigade Combat Teams che operano in Europa. Pure nei Baltici gli Usa rafforzeranno i loro schieramenti a rotazione, mantenendo così una presenza stabile nella regione. Nuovi caccia in Spagna e in Gb le altre novità.

Turchia: ok a Svezia e Finlandia nella Nato. Stoltenberg: "Ciò che Putin voleva evitare"

Sì a Svezia e Finlandia nella Nato: Erdogan ritira il veto

Italia in Bulgaria e Romania: pronti altri 8 mila uomini

"Noi abbiamo assunto il comando Nato in Bulgaria e aiutiamo anche la Romania. E ci sono pattugliamenti aerei dei Baltici da vari mesi. Le forze in Bulgaria e Romania sono 2.000, ce se sono 8.000 di stanza in Italia pronte se necessario", il premier Mario Draghi ha spiegato così il ruolo dell'Italia nel piano della Nato di rafforzamento del fianco orientale deciso nel vertice di Madrid.