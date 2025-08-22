Draghi al Meeting di Rimini: la diretta. Il ritorno dell’ex premier, focus su Europa e ricostruzione

Rimini, 22 agosto 2025 – Mario Draghi torna protagonista sulla scena pubblica italiana, non solo come potenziale candidato per un incarico europeo, ma anche come relatore al Meeting di Rimini 2025, la cui 45ª edizione si tiene dal 22 al 27 agosto. La sua presenza è uno degli eventi più attesi del programma, che quest'anno ruota attorno al tema suggestivo "Nei luoghi deserti costruiremo con mattoni nuovi".

L'intervento di Draghi, previsto per le 17 di oggi 22 agosto nei padiglioni della Fiera di Rimini, è particolarmente significativo per diversi motivi. Sebbene il tema esatto del suo discorso non sia ancora stato rivelato, si sa che si inserisce nel contesto della ricostruzione, non solo economica, ma anche sociale e politica, in un'Europa che affronta molteplici sfide.

Le sue parole, da ex presidente del Consiglio e della Banca Centrale Europea (BCE), avranno un peso notevole e saranno analizzate con attenzione, soprattutto in vista dei suoi possibili futuri ruoli a livello continentale.

Per Draghi non è la prima volta al Meeting. Nel 2022, il suo intervento da premier uscente era stato un momento di alto profilo, un appello all'unità e all'azione. In quell'occasione, aveva affrontato con grande chiarezza temi urgenti come la crisi energetica, la guerra in Ucraina e i cambiamenti climatici, proponendo soluzioni concrete come il tetto al prezzo del gas. Era stato un discorso di congedo, ma anche un invito ai giovani a non disperare e a impegnarsi per il futuro del Paese.

Oggi, il suo ritorno a Rimini suggerisce un nuovo capitolo. L'ex premier potrebbe offrire la sua visione sul futuro dell'Europa, sulle riforme necessarie e sul modo in cui l'Unione può superare le sue crisi. Le sue riflessioni saranno fondamentali per comprendere le direzioni che l'Italia e l'Europa intendono prendere.