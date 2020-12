Roma, 16 dicembre 2020 - Giornata decisiva per il Natale (e non solo) degli italiani che potrebbe essere 'ritoccato' da un nuovo Dpcm. I ministri Boccia, Speranza e il commissario Arcuri incontrano stamattina le Regioni per chiudere il piano vaccini anti Covid e confrontarsi sulle ulteriori restrizioni da adottare. Alle 12:30 il premier Conte vede i capi delegazione (assente Italia Viva) per fare il punto. Difficilmente arriveranno comunicazioni ufficiali prima di domattina, forse addirittura nel weekend, dopo i nuovi dati del monitoraggio Iss.

Già dagli incontri di oggi, in ogni caso, emergerà la linea che il governo intende adottare. L'esecutivo è a un bivio: Italia zona rossa o arancione (magari "rinforzata") per le feste? Limitarsi a vietare gli spostamenti tra Comuni (con qualche eccezione) o ricorrere a un lockdown duro per i giorni clou tra il 24 dicembre e il 6 gennaio? Dalla riunione del Cts di ieri non sono emerse indicazioni nette, come forse Palazzo Chigi auspicava. Ma un semplice invito a evitare gli assembramenti con misure più restrittive, aumentando i controlli. Gli esperti sono divisi, così come i ministri. "Se non si raffredda la curva rischiamo di ritrovarci a gennaio con una situazione incontrollabile", ragionano i cosiddetti 'rigoristi'. "Gli italiani non ce la fanno più, non possiamo impedire di uscire", la tesi di chi invece preme per un allentamento.

Nelle ultime ore ha preso posizione anche il Pd che, almeno a parole, si è espresso per la linea dura. "Solo regole più restrittive durante le festività potranno evitare una terza ondata di contagi", ha cinguettato il 'rigorista' Franceschini. E il segretario dem Zingaretti ha ritwittato. Anche l'assessore alla Sanità del Lazio D'Amato si dice d'accordo per "una zona rossa estesa" a tutta l'Italia. Italia Viva, che non sarà rappresentata all'incontro dei capi delegazione (la ministra Bellanova è a Bruxelles), assicura "lealtà" chiedendo "regole chiare" e un'azione tempestiva. "Qualche misura" arriverà, ha detto ieri sera il premier Conte, parlando di "ritocchini". Sì, ma quali? Ecco, di seguito, i temi caldi della giornata.

Regioni e colori

Nel mirino ci sono Veneto, Puglia e Sardegna, dove l'indice Rt è ancora alto. Poco probabile un cambio di colore dopo la consueta cabina di regia di venerdì, anche se l'andamento del Covid in queste regioni potrebbe influire sulle decisioni da prendere in vista delle Feste.

Spostamenti

È uno dei punti cruciali su cui si dibatte nel governo. Boccia ha detto che la decisione che si attende riguarda tre giorni "25, 26 dicembre e 1 gennaio". Quando, ha stabilito il Dpcm, sono vietati gli spostamenti tra Comuni. Nei giorni scorsi si è parlato di possibili allentamenti tra piccoli comuni limitrofi, magari consentendo di muoversi nel raggio di 30 chilometri dal proprio comune. Da capire se la misura varrà solo per le municipalità al di sotto di una certa soglia di abitanti (i piccoli comuni, appunto) oppure per tutto. Ma non è scongiurata l'ipotesi di un'Italia zona rossa in quelle date, che significherebbe divieto di muoversi da casa salvo le ormai celebri "comprovate esigenze" o "situazioni di necessità". Boccia ieri ha detto che bisogna "chiudere il più possibile dalle giornate prefestive in poi", sbarrando le porte al cenone di Natale ("La mia risposta è no").

Prefestivi

Resta aperto anche il tema dei "prefestivi", come il 24 e il 31 dicembre. Al momento sono escluse dallo stop agli spostamenti tra comuni, ma la partita si gioca in queste ore. Ci sarebbe anche la strada che porta a una zona rossa nei festivi e arancione nei prefestivi. Ma pare impervia e cozza con la richiesta trasversale di semplicità e chiarezza delle misure. Speranza e Boccia sono per la linea dura, Italia Viva e parte del Movimento 5 Stelle vogliono impedire ogni tipo di lockdown.

Coprifuoco

Inasprire il coprifuoco in Italia andrebbe contro alle decisioni prese per dare ossigeno ai negozi. I rigoristi premono per allungarlo alle 20, almeno nei giorni caldi delle feste. Farlo scattare a quell'ora anche il 24 dicembre significherebbe far saltare la messa di Natale, già anticipata per non sforare l'orario stabilito dal Dpcm del 3 dicembre.

Negozi e ristoranti

La questione è complessa. Il Cts ha suggerito una "stretta sui bar/e o ristoranti", chiedendo "maggiore rigore". Si tratta però delle attività che più stanno soffrendo le restrizioni. Tra le opzioni quella di un'arancione 'rinforzato', con la chiusura di negozi e ristoranti nei festivi e prefestivi. Ovvero dal 24 al 27 dicembre e dal 31 al 3 gennaio compresi. Più l'Epifania. Ma le ultime notizie davano anche questa ipotesi "in calo". Dura la presa di posizione, stamani, di Italia Viva: "Aspettiamo le evidenze scientifiche, non si possono cambiare le regole alla prima foto di assembramenti", ha detto oggi il capogruppo al Senato, Davide Faraone. La partita è tutt'altro che chiusa.

