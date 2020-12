Roma, 1 dicembre 2020 - Il governo conferma la linea del rigore nel vertice con le Regioni, i Comuni e le province convocato dal ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia in vista del nuovo Dpcm, che entrerà in vigore il 3 dicembre e durerà almeno fino a dopo l'Epifania. L'esecutivo va infatti verso la conferma delle restrizioni già trapelate in questi giorni: coprifuoco alle 22 e bar e ristoranti chiusi alle 18 anche nelle regioni gialle, no agli spostamenti tra le regioni e chiusura degli impianti sciistici. Il sistema a zone con tre colori resta in vigore, la validità potrebbe durare almeno fino al 10 gennaio, ma c'è "un confronto in corso sulla ponderazione degli indicatori", ha spiegato il ministro Speranza. Dai dati emerge che è "possibile che tutto il Paese nelle prossime settimane arrivi in zona gialla".

Il ministro della Salute Roberto Speranza detta la road map: "Domani ci sarà il passaggio parlamentare" e poi il Dpcm sarà "firmato il 3 dicembre per andare in Gazzetta e coprire le ordinanze del ministero Salute". Quanto alle norme, Speranza ha ribadito "che non si può tornare indietro dalle misure previste", almeno "non prima della fine delle vacanze di Natale". Concetto ripreso anche da Boccia, secondo il quale "le deroghe vanno limitate il più possibile". Perché il sistema tenga, ha sottolineato il ministro, "è indispensabile non fare eccezioni". Necessario quindi, "mantenere la stretta collaborazione di questi giorni e dalla prossima settimana, con il Dpcm alle spalle che ci porterà fino a dopo l'Epifania, lavoreremo sulle questioni rimaste aperte".

A partire dalle 15 il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il ministro della Salute Speranza e il ministro Federico D’Incà stanno incontrando i capigruppo di maggioranza. Sul tavolo, sempre le misure anti-Covid che verranno adottate nel Dpcm che il governo si appresta ad adottare.

"Chiusure fino al 15 gennaio"

A dare qualche anticipazione è il governatore della Regione Molise Donato Toma, che a "Un giorno da pecora" su Radio1 comunica: "Dal 4 dicembre ci dovrebbe esser la chiusura delle regioni. E si potrà tornare solo nelle regioni dove si è residenti o domiciliati". Poi racconta: "Noi abbiamo fatto una serie di proposte, tipo l'apertura degli esercizi pubblici fino alle 23 e una massiccia campagna di comunicazione che il governo dovrebbe attivare contro gli assembramenti, che sono il problema più grave. Il governo ci ha ascoltati, vediamo. Ho percepito però che il ministro Speranza era per il massimo rigore su aperture, su cene e su frequentazioni familiari".

E alla domanda su quanto dovrebbe durare il nuovo Dpcm, risponde: "Il nuovo Dpcm dovrebbe esser dal 4 dicembre al 15 gennaio".

Natale, maggiori restrizioni

In vista del Natale, per i giorni di festa, ha aggiunto Speranza, "ci saranno maggiori restrizioni. Dobbiamo evitare di arrivare a gennaio in una situazione complicata". Sulla durata, invece, delle misure adottate nel prossimo Dpcm, i ministri hanno ribadito che tutto dipenderà proprio "dalla capacità di tenuta durante le feste". Mentre sul nodo della riapertura piste da sci poco margine. Speranza ha ribadito quanto detto più volte: il problema non sono gli impianti in se', ma le situazioni di socialità, che inevitabilmente verrebbero a crearsi.

Alla riunione in videoconferenza, convocata dal ministro per gli Affari regionali, hanno partecipato anche il commissario straordinario all'emergenza Covid Domenico Arcuri e il capo della Protezione civile Angelo Borrelli. Tra i presidenti di Regione ci sono Luca Zaia (Veneto), Stefano Bonaccini (Emilia Romagna), Attilio Fontana (Lombardia), Nino Spirlì (Calabria), Donato Toma (Molise), Giovanni Toti (Liguria) e Donatella Tesei (Umbria).

Sci e Covid, le Regioni: "Per feste Natale skipass solo per ospiti hotel o seconde case"

​Il nodo della messa di mezzanotte

Intanto, sulla messa di Natale, la Commissione Europea ha sottolineato che "non intende proibire alcuna funzione religiosa", né avrebbe "la competenza per farlo". Al contrario, "la libertà di culto è prevista dalla Carta dei diritti fondamentali". Lo precisa all'Adnkronos il portavoce della Commissione, Stefan de Keersmaecker, a proposito delle indiscrezioni circa le raccomandazioni che l'esecutivo Ue si appresta a diffondere domani.

Coprifuoco e spostamenti

Nel corso del confronto il ministro Boccia ha sottolineato: "Evitare gli spostamenti tra regioni e mantenere il limite delle ore 22 per la circolazione sono due punti centrali e imprescindibili del modello di sicurezza che stiamo costruendo insieme. Difendiamo insieme l'impostazione e evitiamo deroghe perché potrebbero minare la tenuta stessa dell'impianto".

"È dovere di tutti noi - ha aggiunto - evitare la terza ondata e mantenere l'unità tra livelli istituzionali e leale collaborazione che ha caratterizzato gli interventi più delicati di questi mesi".

