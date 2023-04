"Dove sono le pratiche?" Caos e arresti a Tunisi

Le autorità tunisine hanno arrestato decine di migranti subsahariani e sgomberato un centinaio di persone, che erano accampati fuori dalla sede dell’Alto Commissariato per i Rifugiati (Unhcr) a Tunisi. La polizia ha anche usato i gas lacrimogeni perché alcuni individui avevano assaltato l’edificio dell’organizzazione sostanzialmente per chiedere il disbrigo delle pratiche e il loro trasferimento in un Paese terzo.

La tensione à scoppiata l’altra notte quando diversi uomini hanno lanciato pietre contro la facciata dell’edificio dell’agenzia delle Nazioni Unite, situata nel distretto finanziario di El Lago, e ieri hanno cercato di entrarvi con la forza.