Perché è importante capire dove è stata uccisa Giulia Cecchettin

Vigonovo, 20 novembre 2023 – Filippo Turetta, lo studente di ingegneria che ha accoltellato Giulia Cecchettin, avrebbe parlato per oltre 20 minuti con il suo avvocato tedesco. In quella lunga chiacchierata potrebbe aver confessato dove è morta la sua ex fidanzata. Un dettaglio più importante di quello che sembra, per una semplice ragione: la provincia in cui è deceduta la ragazza sarà quella che coordinerà l’inchiesta.

Le indagini dovranno stabilire il luogo dell'omicidio di Giulia Cecchettin (Ansa)

Dopo la scoperta del corpo della ragazza in una scarpata a pochi chilometri dal lago di Bàrcis, l’indagine viene infatti seguita congiuntamente dalle procure di Pordenone e di Venezia. Solo l’autopsia, molto probabilmente, potrà aiutare a capire dove è avvenuto il decesso. Quindi, per ora, non è possibile stabilire la competenza territoriale dell’inchiesta. Se gli esami autoptici, o l’eventuale confessione di Turetta, accerteranno che il decesso è avvenuto dopo l’aggressione ripresa dalle telecamere di sorveglianza di un’azienda di Fossò (Venezia), che si è occupata del caso fin dai primi giorni. Nel caso in cui, invece, l’omicidio si fosse consumato lungo il tragitto che porta a Piancavallo o lungo la stradina del Pian delle morte (che arriva fino al bacino artificiale) l’inchiesta toccherebbe a Pordenone.

Se l’inchiesta dovesse spostarsi in Friuli-Venezia Giulia, cambierebbe il nome del fascicolo e il pool di pm titolari. Non ci sarebbero ritardi, visto che le procure già collaborano, né dovrebbero essere ripetuti rilievi. Ma è importante stabilire correttamente la competenza territoriale, perché in caso di errore la difesa potrebbe contestare e allungare i tempi del processo.

Quel che si sa, per ora, è che Giulia Cecchettin è morta per le coltellate alla testa e al collo che le sono state inferte. Sulle braccia e sulle mani sono stati rinvenuti segni di ferite, per un’ultima disperata difesa. Turetta, dopo essere sceso lungo la scarpata, a una profondità di 50 metri, ha abbandonato il corpo sotto una roccia, coprendolo con dei sacchi neri. Resta solo da stabilire esattamente dove.

