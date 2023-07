Dove ci porta il cuore Voglia di andare al mare Trenta milioni in viaggio

di Maddalena De Franchis

"Un’estate al mare voglia di remare fare il bagno al largo per vedere da lontano gli ombrelloni", cantava, ormai 41 anni fa, un’indimenticabile Giuni Russo, su un testo scritto per lei da Franco Battiato. È ancora il mare, in effetti, la meta estiva prediletta dagli italiani, anche se in leggera flessione: dal 74% del 2022 al 69% di oggi, secondo una ricerca condotta da YouTrend per Wonderful Italy. A beneficiare di questa contrazione sono tutte le altre destinazioni: la montagna passa dal 13 al 15%, la campagna dal 2 al 4% e il lago dall’1 al 3%. Stabili, al 6%, le città d’arte, che hanno conosciuto il picco di popolarità nel 202021, per la pandemia.

TRENTA MILIONI DI ITALIANI

PRONTI A PARTIRE

Il dato proviene stavolta dall’Osservatorio turismo di Confcommercio, in collaborazione con Swg. Il giro d’affari generato: 45 miliardi di euro. "Questi numeri fanno del turismo il motore della nostra economia, in grado di assicurare benefici all’intero sistema paese", ha commentato il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli.

NON È VACANZA PER TUTTI

‘Tutto esaurito’ non significherà, però, vacanza per tutti. È vero, il 62% degli italiani si dichiara pronto a fare le valigie, ma un’estate fa, dice l’indagine YouTrend, quella percentuale era del 65%. Sulla scelta di rinunciare alle vacanze gravano i problemi economici (16%) e, in misura minore, la mancanza di ferie (3%). Il 69% degli intervistati dà la colpa a quel mix di inflazione e rincari (800 euro in più a famiglia per una settimana di vacanza, Federconsumatori). Altri fattori economici, come l’aumento dei tassi di interesse su mutui e prestiti, hanno ripercussioni per il 65% dei casi. Le preoccupazioni sul futuro lavorativo (37%) e ai cambiamenti climatici (39%).

CRESCE L’ESTERO

In aumento gli italiani che sceglieranno l’estero Nel biennio 2020 e 2021, a causa della crisi pandemica, meno dell’8% degli italiani aveva lasciato i confini nazionali. Nel 2022, la percentuale era salita al 12% e quest’anno toccherà il 18%. L’estero è in crescita in tutte le fasce di età e, in modo particolare, negli over 55. Tornano in auge, soprattutto per i soggiorni da 7 giorni e più, alcune destinazioni care agli italiani prima del Covid, tra cui Mar Rosso e Usa o, più vicino, Francia, Austria e Slovenia, oltre a Spagna, Grecia e Regno Unito. Si aggiunge, quest’anno, il Portogallo, sia per il buon rapporto qualità-prezzo, sia per la risonanza della giornata mondiale della gioventù, ad agosto.

TRA GLI STRANIERI

C’È VOGLIA DI ITALIA

Che ne sarà, allora, dell‘estate italiana? Continueranno a sbandierarlo i turisti stranieri: secondo Demoskopika, sono quasi 61 milioni gli arrivi previsti dall’estero, per ben 215 milioni di pernottamenti.