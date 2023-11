Dottoressa della guardia medica uccisa in un agguato: spari contro la sua auto a fine turno

Reggio Calabria, 18 novembre 2023 – Una dottoressa di 67 anni, in servizio alla guardia medica di Santa Cristina in Aspromonte nel Reggino, è stata uccisa a colpi di arma da fuoco in un agguato. Francesca Romeo stava rientrando in auto, dopo avere finito il proprio turno, assieme al marito, anche lui medico di 66 anni, che è rimasto ferito. Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni degli inquirenti due persone nascoste nei terreni circostanti avrebbero fatto fuoco contro l'autovettura nei pressi di una curva a gomito sulla strada che collega Santa Cristina a Taurianova. Sul posto gli agenti del Commissariato di Ps Taurianova.

