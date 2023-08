Dossieraggio: i politici, i calciatori e i vip spiati. Ora è caccia ai mandanti

Il favore all’amico in palestra per una targa, la spiata ai giornalisti che dalle Sos, segnalazioni di operazioni finanziarie sospette e dagli accertamenti ulteriori nelle banche dati, potevano carpire i segreti del politico di turno che finivano sui resoconti giornalistici, ma non solo.

Il ministro Crosetto

Il dossieraggio e il ruolo di Pasquale Striano

L’ipotesi, più inquietante, è che dietro l’operazione di dossieraggio illegale contestata a Pasquale Striano, tenente della Guardia di finanza, già in forza alla Direzione nazionale antimafia prima di essere trasferito a L’Aquila, possa esserci una cabina di regia e che le informazioni sensibili siano finite, anche su altri tavoli. Magari per danneggiare nemici. Ma di chi? E, addirittura, in cambio di una contropartita: denaro o benefit di cui gli inquirenti avrebbero già trovato traccia.

Cento vip e politici spiati

Si muove su un doppio filone l’indagine della procura di Perugia, guidata da Raffaele Cantone sull’accesso abusivo alle banche dati (che è il reato contestato al momento), soprattutto per i nominativi di politici, personaggi istituzionali o del mondo dello sport e dell’imprenditoria. Almeno un centinaio di nomi in vista, alcuni finiti in prima pagina con notizie contenute sulle Sos come gli ex premier Matteo Renzi e Giuseppe Conte o Francesco Totti.

Le banche dati violate

Il lavoro più impegnativo è adesso quello di capire quanti degli accessi alle banche dati si siano trasformati in veri e propri dossier e quali informazioni siano state utilizzate per fini non istituzionali anche perché l’ufficiale avrebbe usufruito non solo del suo pc alla Dna, ma anche di quelli del Reparto di appartenenza che hanno in pancia tutte le Sos, migliaia. Partendo dalle segnalazioni iniziali c’è da capire quali siano quelle ’lavorate’ con ricerche al Fisco, al catasto o per sbirciare la dichiarazione dei redditi del personaggio nel mirino. Dati sensibili, ma non tutti finiti sui giornali. Un incastro certosino che i finanzieri delegati da Cantone hanno iniziato a fare ad aprile in gran segreto, quando la procura di Roma ha trasmesso a Perugia l’indagine sul presupposto che i pm della Dna possano essere coinvolti in qualche veste, come protagonisti o parte lesa.

La difesa di Striano

A tirarli in ballo è stato proprio Striano nel primo interrogatorio, quando si è difeso sostenendo di aver evaso deleghe ’in bianco’ dei magistrato dell’Ufficio secondo una consuetudine di lavoro, poi modificata dal procuratore Giovanni Melillo, già prima dello scandalo del dossiergate, oppure – come riportato da ’La Verità’ – su preciso input dei pm che gli avrebbero chiesto report riservati. Molti testimoni, rintracciati grazie ai sequestri operati nei confronti del finanziere, sono stati sentiti dagli investigatori e sono apparsi stupiti dalle domande sui ’rapporti’ con Striano. Adesso fare domande, dopo la parziale discovery dell’indagine, potrà diventare più complicato.

Il ruolo del ministro Crosetto

L’indagine registra intanto anche l’annuncio di una querela "per violazione del segreto istruttorio", dopo le ultime notizie, da parte del ministro della Difesa Guido Crosetto: era stato proprio lui nell’ottobre del 2022 a presentare denuncia dopo la pubblicazione su alcuni giornali di notizie riservate relative alla sua precedente attività professionale. In una lettera al Corriere della Sera, Crosetto si è detto "orgoglioso" di avere dato la possibilità alla magistratura "di fare piena luce sul rischio che soggetti che dovrebbero garantire la normale vita democratica la mettano in pericolo". Ha quindi parlato di "vicenda oscura ai danni di un ministro e di un politico".