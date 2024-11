Dossieraggi illegali . Interrogato Del Vecchio

Ha parlato fino a ieri sera per chiarire la sua posizione e difendersi, Leonardo Maria Del Vecchio, uno dei figli del patron di Luxottica morto nel 2022, indagato nell’inchiesta della Dda di Milano e della Dna, sui presunti dossieraggi illegali per concorso in accessi abusivi a sistema informatico. L’interrogatorio davanti al pm Francesco De Tommasi e ai carabinieri è stato richiesto dallo stesso imprenditore, convocato non al Palazzo di Giustizia, ma in una caserma degli investigatori.