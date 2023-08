Dossier su politici e vip Finanziere interrogato, il cerchio si stringe sul secondo livello

di Annalisa Angelici

"Il mio assistito non ha fatto alcun dossier, ha sempre fatto il suo lavoro nel rispetto delle regole". Si difende così, tramite l’avvocato Massimo Clemente che lo assiste, Pasquale Striano, l’ufficiale della Guardia di Finanza indagato per accesso abusivo a sistema informatico nell’inchiesta sul presunto dossieraggio che ora è coordinata dalla Procura di Perugia e dal procuratore Raffaele Cantone. Il lavoro degli inquirenti procede anche se, trapela dagli uffici giudiziari umbri, a stretto giro di posta visto il periodo di ferie, non dovrebbero esserci nuovi atti. Ma, di certo, va avanti l’analisi investigativa della "rilevante quantità di documenti" (così l’ha definita lo stesso Cantone) acquisita dalla Procura di Perugia da aprile a oggi, da quando il fascicolo è stato trasmesso in Umbria "per le valutazioni di competenza ai sensi dell’articolo 11 bis del codice di procedura penale". Secondo l’accusa Striano, in forza al nucleo di polizia valutaria di Roma della Guardia di Finanza ma distaccato presso il Sos della Procura nazionale antimafia, gruppo che si occupava di operare su "segnalazioni di operazioni sospette", avrebbe effettuato decine di accessi (dai computer del suo ufficio e anche di quelli del reparto di appartenenza) alle banche dati "incamerando" informazioni private e sensibili su almeno un centinaio di persone tra politici, sportivi e impenditori. Quello che intende scoprire la Procura di Perugia è il motivo della ricerca di tali informazioni e chi ne siano i destinatari. Se, insomma, ci sia stata un’attività di dossieraggio, chi ne fossero i registi e a quale scopo tali dati venissero ricercati e raccolti. E se ci fossero dei ritorni per il finanziere, sotto forma di benefit.

"Siamo colpiti dal clamore che ha assunto questa vicenda – continua l’avvocato Clemente, sentito dall’agenzia Adnkronos –. Abbiamo appreso dalla stampa che l’indagine della Procura di Roma è stata trasferita a quella di Perugia. Davanti ai magistrati di piazzale Clodio, il mio assistito ha reso un interrogatorio dove ha fornito la sua versione dei fatti e non ha difficoltà a farlo nuovamente davanti ai pm di Perugia. Ora confidiamo che il lavoro della magistratura sia rapido per poter dimostrare che non ha commesso alcun reato: ha sempre svolto il suo compito con rigore, senso del dovere e non ha mai divulgato notizie a terzi". "Il suo lavoro era investigare, lo fa da quasi trent’anni – precisa ancora l’avvocato Clemente che assiste Striano (ora trasferito a L’Aquila) –. Faceva parte di un gruppo che si occupava di indagini sulla criminalità organizzata. E se nel corso delle attività si è imbattuto in nomi di politici il suo lavoro è sempre stato sottoposto al vaglio dell’autorità giudiziaria. Non ha mai usato le indagini – ribadisce il penalista – per attività di dossieraggio".

A dare avvio all’inchiesta è stato il ministro della Difesa Guido Crosetto che, nell’autunno 2022, aveva denunciato la pubblicazione di dati riservati sulla sua attività professionale. Ma nel corso degli accessi alle banche dati "presumibilmente non leciti", come li ha definiti il procuratore Cantone, sarebbero state acquisite informazioni sensibili come detto su un centinaio di persone, tra cui anche i due ex premier Matteo Renzi e Giuseppe Conte e sul calciatore Francesco Totti.

Intanto, sul piano politico, interviene anche la presidente dell’Antimafia, Chiara Colosimo (FdI), che in riferimento all’inchiesta ha dichiarato al Tg1: "La Commissione parlamentare Antimafia farà la sua parte per dimostrare che la politica non è più debole, ma è forte e non cede a nessun tipo di ricatto o compromesso". E Il deputato di Azione, Enrico Costa, sottolinea: "I giornali spiegano che nell’inchiesta sull’accesso indebito alle Sos della super procura ci sarebbe un solo indagato, un finanziere. Perché dunque l’inchiesta è finita a Perugia, visto che questa competenza scatta in caso di magistrato indagato o persona offesa?".