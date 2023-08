Dossier su politici e vip Chi guadagna davvero dai documenti rubati La spia è l’ultimo anello

di Umberto

Rapetto

Lo scenario in cui si incrociano Vlad Drakul e i generosi donatori di sangue è l’orizzonte perfetto per fare da sfondo alla pesantezza della calura estiva. Torme di navigati soggetti fingono di cadere dalle nuvole e campioni olimpionici di ingenuità intonano – come i bambini di Povia – un roboante "Oooh…" a testimoniare un commovente stupore. I più cinici, lungi dal farsi coinvolgere emotivamente, pensano subito a chi in queste torbide situazioni riesce a trarre profitto, qualunque guadagno possa saltar fuori. Lo spacciatore di informazioni – sembrerà strano – è l’ultimo nella graduatoria dei beneficiari di certe operazioni di indebita divulgazione. Questo personaggio (l’unica vera vittima del tritacarne mediatico) si accontenta di poco, forse proporzionale al suo valore etico e professionale. La rata del mutuo, l’utilitaria tanto necessaria in famiglia, la vacanza in un posto esclusivo, qualche abito firmato o un gioiellino, a volte la semplice gratitudine che prelude a futuri vantaggi o aiuti da riscuotere quando servirà. Pochi spiccioli, l’argent-de-poche di chi fa l’elemosina, le briciole cadute dal tavolo di un opulento banchetto nuziale.

Ben diverso è il profitto di chi certi segreti o determinate ‘perle’ riesce a farle fruttare fertilizzando le vaste praterie in cui prosperano ricatti, estorsioni, vendette, ripartizioni. Chi sa concimare gli orti del potere o sa guidare chi ne vuole prendere possesso è in grado di materializzare ben più cospicue liberalità. Altro soggetto è il cosiddetto mandante o semplicemente committente della raccolta indebita di dati e della loro sottrazione per le più diverse finalità. È la persona che si vede spianata la strada per andare a occupare una certa posizione oppure che realizza il desiderio di veder rimosso o punito il soggetto o la realtà che ha ostacolato il cammino o impedito il conseguimento di un determinato risultato.

L’elenco degli attori sembrerebbe completo, ma a guardar bene sul palcoscenico non ci sono solo gli ‘assassini’ ma anche chi recita la difficile e dolorosa parte della parte lesa. Qualcuno prova sentimenti di pietas nei riguardi di chi deve interpretare il personaggio debole di quanto va in scena, ma i maligni preferiscono inserire anche lui o lei nel novero di chi trae giovamento dalla pubblicazione di carte o ‘pendenze’ a suo carico. Sapere dai giornali di essere nel mirino dell’autorità giudiziaria non è piacevole, ma non mancano quelli che – fatti due conti – sono costretti a ringraziare lo sputtanamento sui mass media. La notizia ha sempre riverberazioni comportamentali perché porta l’interessato a esser maggiormente taciturno e a evitare l’eccessiva espansività nei rapporti interpersonali. Persino le opportunità dei minuti e messaggi illimitati vengono messe da parte con grande gioia dei gestori telefonici entusiasti per la riduzione di traffico.

Indagini e intercettazioni in corso (magari secretate per straordinarie ragioni di riservatezza) diventano improvvisamente di dominio pubblico. Mentre ai lettori scappa un istintivo: "Ma davvero?", al protagonista della fuga di notizie o del dossier appena svelato viene il dubbio di cosa possa aver detto in questa o quella conversazione… borderline. L’afasia è il primo sintomo della constatazione di un malessere giudiziario o tributario. Senza necessità di una diagnosi dell’otorinolaringoiatra, il vip, il politico, il leader di mercato o il businessman comprendono l’importanza di non sforzare le corde vocali, di evitare i raggi blu dello schermo dello smartphone, di ridurre l’esposizione alle radiazioni degli apparati elettromagnetici. Si potrebbe pensare che l’interessato ci guadagni in salute, ma forse non è l’unico vantaggio...