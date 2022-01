Il camion (nella foto) è arrivato ieri, di buon mattino, in via Libertà, strada centralissima e cuore pulsante di Palermo. Si è piazzato davanti al palazzo in cui si trova l’appartamento del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che si appresta a lasciare la sua abitazione nel capoluogo siciliano per trasferirsi nella nuova residenza romana che lo accoglierà quando i grandi elettori avranno trovato il suo successore. Dunque, due traslochi: quello dal Quirinale e quello dalla sua città natale. Mattarella ha trascorso la domenica ricevendo l’affetto dei suoi concittadini che lo hanno applaudito all’uscita dalla sua abitazione, a pochi passi dal luogo in cui fu ucciso il fratello Piersanti. Il Capo dello Stato seguirà almeno le prime tre chiame da Palermo

