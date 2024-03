Dopo Maine e Colorado anche l’Illinois lo blocca: "Trump è ineleggibile"

L’Illinois si aggiunge a Colorado e Maine e squalifica Donald Trump (nella foto) dalle primarie repubblicane per insurrezione a causa del ruolo giocato dall’ex presidente nell’assalto a Capitol Hill del 6 gennaio. Per Trump la decisione del giudice Tracie Porter, del circuito della contea di Cook, è una nuova doccia fredda. L’ex presidente ha parlato di sentenza "incostituzionale" e annunciato che presenterà ricorso alla Corte d’appello. A sciogliere il nodo dell’eleggibilità di Trump sarà comunque la Corte Suprema, già chiamata in causa dopo il divieto imposto dal Colorado.