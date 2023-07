Dopo le polemiche La Rai cancella Facci "Il suo programma non andrà in onda"

di Viviana Ponchia

Filippo Facci rompe il silenzio su Twitter dopo avere evitato i giornalisti per tutto il giorno, smentendo qualsiasi accenno al pentimento: "La domanda è: se avessi saputo come sarebbe andata avresti scritto lo stesso articolo? Sì". E pubblica una foto al mare mentre prende il sole sfidando anche i follower. Uno scrive: "La quiete prima della tempesta? Ora ti tocca vivere con i tuoi mezzi come tutti". Risposta coerente al personaggio: "Con i miei mezzi tu campi trenta vite".

Doveva essere l’elemento di rottura di una narrazione politicamente corretta. Un polemista affacciato per cinque minuti sul TG2 delle 13, il frullatore a immersione sui temi di attualità, con raggio degli schizzi non calcolabile. Invece la rottura c’è stata prima. Dopo giorni di riflessione da parte della Rai, invitata da più parti a non dare spazio a un "fascista, razzista e sessista", la striscia quotidiana che portava il suo nome e le sue intenzioni è stata cancellata (ma pare che la decisione fosse stata presa subito e ritardata solo per evitare il clamore del momento). Non vedremo I Facci vostri, comunica l’ad Roberto Sergio, il cui karma si sta manifestando in queste ore: rimediare a più riprese alle uscite imprudenti dei suoi giornalisti, dall’Italia al Giappone. Su Twitter la consigliera di amministrazione Francesca Bria spiega perché quella che sembrava una mina vagante sia stata espulsa ancora prima della partita e senza una firma sul contratto: "I contenuti espressi sono incompatibili con i valori e le policy del servizio pubblico, per quanto riguarda la tutela della parità di genere e un forte impegno contro ogni forma di violenza sulle donne". Ma lui rifarebbe tutto, e pazienza per i soldi che evidentemente non mancano. Tocca per dovere di cronaca ripeterli, quei contenuti dell’editoriale su Libero, definiti nei giorni scorsi dall’interessato un "passaggio stilistico". A cominciare dalla frase che ha scatenato il putiferio, riferita alla giovane che accusa di stupro il figlio del presidente del Senato: "Le sofisticate scienze forensi non impediscono che alla fine si scontri una parola contro l’altra, e che, nel caso, risulterà che una ragazza di 22 anni era indubbiamente fatta di cocaina prima di essere fatta anche da Leonardo Apache La Russa". Aggiungeva: "Lei aveva in corpo Xanax (per l’ansia o per dormire), fluoxetina (è il vecchio Prozac, antidepressivo, ma anche anoressizzante o in uso nelle terapie per i disturbi dell’alimentazione) e poi una canna e poi cocaina: ma sotto inchiesta è lui – che lei ha baciato in pubblico – e che le avrebbe dato un ulteriore farmaco, di cui per ora tuttavia non si ha notizia o traccia. Messa così, è chiusa".

Chiusa davvero con il baillamme che è seguito e il plotone schierato: Ordine dei giornalisti, Usigrai, Fnsi e l’associazione GiULiA Giornaliste hanno definito il passaggio stilistico "intollerabile" riservandosi una denuncia al consiglio di disciplina: "Non c’è alcun diritto di critica in un linguaggio di tale violenza, che calpesta ogni regola di umana solidarietà e di buon senso". Facci aveva provato a ragionare sulla sua colpa: "Può non piacere e infatti non è piaciuto a molti, e la mia sconfitta professionale e il mio dispiacere derivano proprio da questo: ne hanno fatto un caso, questo senza aver letto tipicamente il resto dell’articolo. Mi accusano di reati inesistenti, ma non riscriverei la frase". Nel mea culpa accennava alle difficoltà economiche: "Cercavano l’incidente, alla fine lo hanno trovato. Non ho soldi, senza il contratto in Rai sono rovinato. Non me lo faranno? Pazienza. Niente che non mi sia già successo. Ho preso talmente tante pesciate in faccia, di recente e in passato, che non mi creo grandi problemi". Infatti va al mare.