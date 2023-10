Dopo l’assalto in Daghestan. La Russia si riscopre antisemita: "Putin strizza l’occhio all’Islam"

Ottaviani

Una pagina nera che ritorna in tutta la sua violenza e che al presidente russo, Vladimir Putin, può procurare molti problemi. Negli ultimi giorni in tutte le Repubbliche del Nord del Caucaso, tutte a maggioranza musulmana, ci sono stati diversi episodi di antisemitismo. Territori lontani, tutti gestiti in modo autoritario e considerati da Mosca una vera e propria periferia dell’impero, tenuti in considerazione per le loro risorse naturali energetiche, ma giudicati dai russi che vivono nelle grandi città poco più che selvaggi.

Le immagini dell’aereo proveniente da Tel Aviv e atterrato in un aeroporto del Daghestan rappresentano soltanto l’episodio più cruento. Ieri lo zar ha riunito il governo e i vertici degli apparati di sicurezza per far fronte all’emergenza. E il ministero degli Esteri ha denunciato un complotto dei "nemici" in cui Kiev avrebbe svolto "un ruolo chiave" approfittando del conflitto israelo-palestinese. L’Ucraina ha respinto le accuse. Si tratta soltanto di un tentativo di "deviare le responsabilità", ha detto il portavoce del ministero degli Esteri, Oleg Nikolenko. In realtà, ha affermato il portavoce, gli eventi di ieri "riflettono un radicato antisemitismo nelle élite e nella società russe". Secondo il canale Telegram Baza, sono circa 1.500 le persone che hanno fatto irruzione sulla pista dell’aeroporto di Makhachkala. Negli scontri sono rimaste ferite 20 persone, di cui 9 agenti, e 60 sono state arrestate. Il Comitato investigativo russo ha aperto un’inchiesta per "disordini di massa", punibile con condanne fino a 15 anni di reclusione.

La verità è che l’antisemitismo in Russia, ben presente in età zarista e almeno fino agli anni ’60-’70 di quella sovietica, non se ne è mai andato. Oggi per fortuna ha pochi risvolti concreti, perché di ebrei in Russia ne sono rimasti davvero pochi (82mila su una popolazione di 144 milioni di persone), ma continua a fare parte del bagaglio culturale, pronto a venire utilizzato, anche dal governo, come strumento di divisione. "In Russia c’è stata una lunga tradizione di pogrom contro gli ebrei – spiega Antonella Salomoni, professoressa di Storia contemporanea all’Università di Bologna e una delle più grandi esperte a livello italiano della storia dell’Ebraismo in Russia –. Penso che in questo momento sia importante nominare questi episodi alla stessa maniera e ho trovato assolutamente straordinario che la stessa scelta sia stata compiuta da media non allineati al Cremlino come Novaja Gazeta e Meduza".

Secondo la professoressa Salomoni, negli ultimi tre decenni in Russia c’è stato molto più anti islamismo che antisemitismo, ma l’astio nei confronti degli ebrei è una risorsa per chi vuole diffondere l’odio o alimentare divisioni, alla quale attingono non di rado anche esponenti governativi. Il più tristemente noto, è l’ex presidente, Dmitrij Medvedev, che dai suoi social tante volte ha diffuso messaggi dai toni incendiari, dai quali non è stato escluso Israele. "Non credo – prosegue la docente – che Putin sia antisemita. Di certo però non ha fatto nulla per frenare la circolazione di certi stereotipi negativi. Per esempio, da tempo osservo che su Telegram (un social media molto utilizzato dai russi, ndr) sta rinascendo e si sta diffondendo un messaggio antisemita. Va poi tenuto conto che fra qualche mese ci saranno le elezioni e quindi diciamo che questa narrazione potrebbe anche essere funzionale al governo, senza dimenticare i rapporti con Israele, che ora non sono facili".

In questo contesto vanno collocati i colloqui con i capi di Hamas che si sono tenuti la settimana scorsa a Mosca e la forte reticenza da parte del governo nel condannare gli attacchi del 7 ottobre scorso in Israele. Il presidente Putin ha bisogno di tenersi buono il mondo islamico e la parte islamica della Russia, ma deve fare i conti anche con alcuni oligarchi di origine ebraica che riuscirono ad affermarsi nei tumultuosi anni ’90 in seguito al crollo dell’impero sovietico. Alcuni di loro, adesso, vivono in Israele e contro di loro si è scatenata la narrazione della cosiddetta "doppia fedeltà". Sono accusati cioè di non essere pienamente al servizio della Patria russa. Una storia già vista anche nell’Italia del Novecento. Stereotipi pericolosi, spesso privi di fondamento, ma dalle conseguenze potenzialmente incendiarie.