Dopo la sentenza di Torino: "Troppe foto di bimbi sui social". Il governo prepara le contromisure

"La condivisione di immagini private è diventata la normalità a qualsiasi età. Il punto è che non è cresciuta, in maniera proporzionale, la consapevolezza correlata ai rischi di condividere immagini potenzialmente eterne sulla rete. La cosiddetta identità digitale riguarda tutti, ma diventa particolarmente critica quando si parla di bambini. Pochi genitori sono consapevoli dei potenziali pericoli che si annidano dietro la diffusione sui social delle foto dei loro figli".

È quanto afferma Maria Teresa Bellucci, viceministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, commentando la sempre più diffusa pratica dello ‘sharenting’ alla luce delle due recenti sentenze della magistratura torinese.

È giusto che i genitori dispongano di un diritto assoluto sull’immagine dei loro bambini?

"Ritengo che sia giusto e legittimo che i genitori possano esercitare la responsabilità genitoriale in formula piena, ma sempre alla luce del superiore interesse del minore e nei limiti del rispetto della dignità del figlio e della sua protezione. È corretto riflettere anche come Governo su questi temi. I minori vanno tutelati sotto ogni aspetto ed è certamente necessario che le istituzioni regolamentino in modo ancor più puntuale la pubblicazione delle foto dei bambini sui social network".

Lo scorso marzo l’Assemblea nazionale francese ha approvato un ddl che prevede una stretta alla condivisione di foto di bambini sui social, riconoscendo ai minori il diritto al rispetto della loro ‘vita privata’. Cosa ne pensa?

"Riconoscere in maniera specifica il diritto al rispetto della privacy anche per i minori è un caposaldo di civiltà che non va disatteso. Oggi, purtroppo, capita che siano a volte proprio i genitori a infrangere questo diritto. I bambini, come anche le persone fragili, hanno diritto a maggiori tutele, in ragione della propria incapacità e immaturità nell’esprimere il consenso e nel rivendicare il rispetto dei diritti universali. Esposizioni non appropriate possono essere veicolo di bullismo e violenza, ma anche di frustrazione e di sofferenza. Pubblicare immagini in rete non è la stessa cosa di farlo per gli album di famiglia, sembra scontato dirlo, ma per troppi genitori non è così".

La magistratura torinese ha chiarito che per pubblicare sui social le foto dei figli piccoli occorre il consenso esplicito di entrambi i genitori, oltre al rigoroso rispetto dei diritti e degli interessi del bimbo. È d’accordo?

"Quando la vita sui social diventa un aspetto preponderante della quotidianità e magari del business dei genitori, come nel caso degli influencer, la clausola mi pare indispensabile. E, al di là degli usi impropri da parte di terzi, è bene che i genitori si domandino se quando il figlio crescerà sarà felice di sapere che è stato esposto e condiviso, suo malgrado, nelle bacheche social di persone estranee".

La pubblicazione delle foto dei bambini sui social espone i minori a dei rischi?

"I genitori pubblicano foto e video dei loro bambini sui social senza pensare che dietro gli schermi ci possono essere anche potenziali predatori di siti pedopornografici o sedicenti ‘agenzie’ che rivendono in modo abusivo le fotografie rubandole dai profili privati. Sta, peraltro, prendendo piede l’Intelligenza artificiale con tutte le potenzialità e i pericoli connessi all’uso delle immagini. I genitori vanno supportati verso una maggiore consapevolezza e attenzione ai rischi".

Un discorso a parte riguarda i ‘baby influencer’. Crede che fenomeno nel nostro Paese andrebbe regolamentato, come in Francia?

"È un business che fa paura. Se ci scandalizziamo giustamente per lo sfruttamento dei bambini nei campi o nelle fabbriche, allo stesso modo ci deve far riflettere il lavoro digitale. I baby influencer sono lavoratori e hanno diritto a più ampie tutele, ma io da psicologa e psicoterapeuta voglio aggiungere che c’è un tema di fragilità, di vulnerabilità, di abbassamento dell’asticella che va a ledere la dignità e la costruzione della propria esistenza. Tutto si può fare, ma non a discapito dei più piccoli, di chi non ha voce per dire di no. È un ambito che andrebbe monitorato innanzitutto e poi definito".