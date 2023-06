Dopo la lettera di minacce La prof avrà la protezione "Le mie lotte fanno paura"

di Nicoletta Tempera

Una settimana fa, la lettera minatoria. "Rescigno, hai già perso. Vattene dal dipartimento, puoi farti male", il breve testo. Accompagnato da una zampetta d’animale recisa. Forse di una volpe. O di un coniglio. La destinataria dell’inquietante missiva è Francesca Rescigno, figlia del giurista Pietro, docente associata di Diritto al dipartimento di Scienze politiche dell’università di Bologna. La lettera l’ha trovata la scorsa settimana nella sua buchetta della posta a palazzo Hercolani, tra le tesi dei suoi studenti. E, a sette giorni da quei fatti, il comitato per la sicurezza si è riunito in Prefettura, stabilendo per la docente una forma di protezione.

Professoressa Rescigno, qui siamo ben oltre lo scherzo di cattivo gusto.

"È stata una settimana molto difficile per me. E sono rimasta molto colpita dall’attenzione che il prefetto Attilio Visconti e le forze dell’ordine hanno riservato al mio caso, stabilendo questa tutela, che da quanto ho capito consisterà in controlli nei pressi di casa e dell’università. Un’attenzione che magari mi sarei aspettata di ricevere anche in ambiente universitario e che invece è mancata, come se si fosse tentato di sminuire la vicenda".

Ha ricevuto però la solidarietà del rettore Giovanni Molari, che ieri era con lei in Prefettura.

"Sì, martedì scorso, appena sporta denuncia in polizia, ho informato sia il rettore che il direttore del dipartimento di quanto accaduto. La solidarietà è arrivata il lunedì successivo, dopo che il Carlino aveva pubblicato la notizia delle minacce".

Ma in che contesto si inserisce questa lettera? Chi può volerle tanto male?

"Come ho detto anche alla polizia, non ne ho idea. La lettera l’ho trovata martedì scorso nella mia buchetta, tra le tesi dei miei studenti. Era in corso in quei giorni un concorso per professore ordinario in Diritto pubblico comparato, a cui ho partecipato, che si è concluso venerdì, in maniera a me non favorevole. C’era un’atmosfera molto tesa in dipartimento... E poi il testo parla chiaro: c’è qualcuno a Scienze politiche che non mi vuole".

Ma perché?

"Non lo so, forse perché sono ‘scomoda’, sicuramente non low profile. Per le mie battaglie per le donne, per le minoranze, per il mondo Lgbt e anche per gli animali. E probabilmente questo chi mi ha mandato la zampetta lo sapeva".

Adesso la Procura ha aperto un’inchiesta per minacce aggravate, per trovare il responsabile.

"Ma non sarà facile, almeno stando a quanto mi hanno detto. Sul foglio non so se troveranno impronte utili, sia io che le studentesse lo abbiamo toccato. E le telecamere in dipartimento non ci sono, quelle in strada non funzionano... Insomma: è complicato. Ma sono contenta perché non si è lasciato correre, la Procura e la Digos si sono subito attivate. È un segnale di attenzione".

Dopo martedì è tornata a palazzo Hercolani?

"Sì, ieri (lunedì, ndr). Ma dopo quanto accaduto non mi sento più a mio agio in questo ambiente, vorrei trasferirmi ad altro dipartimento. Non mi sento gradita. Ma non dagli studenti. Loro sono stati meravigliosi. Ho ricevuto decine di lettere, addirittura si è ricordato di me un mio studente del 1998. Sono soddisfazioni. Vuol dire che credere nell’insegnamento fa la differenza, benché non sempre in ambiente accademico se ne tenga conto".