Dopo la condanna. Riaccolto in casa, uccide la moglie

POGGIRIDENTI (Sondrio) Un’altra donna uccisa dal proprio marito, reo confesso. Ma sono ancora diversi i dettagli da chiarire di questa tragedia che si è consumata proprio dentro le mura della casa dove Emilia Nobili, la vittima, che avrebbe compiuto 76 anni a settembre, aveva riaccolto il marito, Mohamed Redami, 65. L’uomo, di origini marocchine, era già stato arrestato e allontanato per averla ripetutamente picchiata. Poi, però, era stata proprio lei, ex insegnante di lettere in pensione, a fare dietrofront. Denuncia ritirata. Una scelta pesante, rischiosa, avversata dallo stesso figlio della coppia, Karim, che pare proprio in seguito a questa decisione della madre avesse deciso di lasciare l’appartamento di famiglia. Il suo nome compare ancora, scritto a penna, sul campanello all’ingresso della palazzina. Ed è qui che nella tarda serata di venerdì sono giunti i carabinieri di Sondrio, su segnalazione dei militari dell’Arma di Lecco, e hanno trovato il corpo senza vita di Emilia, accoltellata a morte.

Quando? Forse addirittura giovedì: Mohamed Redami dopo l’omicidio si è recato a Lecco dove, fermato da un equipaggio della Radiomobile in servizio perlustrativo notturno, ha raccontato in evidente stato di agitazione ai militari di aver accoltellato e ucciso la moglie nella propria abitazione di Poggiridenti. Portato in caserma, Redami ha fornito ai carabinieri ulteriori dettagli che hanno consentito ai colleghi della Compagnia di Sondrio, nel frattempo attivati, di raggiungere l’edificio che si trova nella parte alta del paesino alle porte del capoluogo, rinvenire il cadavere della donna e recuperare, poco distante dalla casa coniugale, anche l’arma e i vestiti utilizzati dall’uxoricida durante il delitto e dei quali poi si era disfatto.

Sempre nella notte tra venerdì e ieri, il pm di turno in Procura a Lecco ha sottoposto a interrogatorio Redami, che ora si trova recluso nel carcere di Lecco. Dalle telecamere di videosorveglianza posizionate nei pressi dell’abitazione della coppia ora si attendono informazioni utili sugli spostamenti dell’uomo, che porteranno anche a capire meglio le fasi della tragedia, dall’accoltellamento fatale al suo allontanamento da contrada Nobili, non prima però di essersi liberato di arma e vestiti presumibilmente sporchi del sangue di Emilia. Bocche cucite degli investigatori su quale sia stata la causa scatenante di questo dramma domestico, se l’omicidio si sia verificato al culmine di un litigio per futili motivi oppure se Emilia - la dolce, colta e gentile Emilia, come viene descritta da chi la conosceva - esasperata, lo avesse minacciato, magari di denunciarlo di nuovo oppure gli avesse chiesto di andarsene.

In paese la gente parla, ma senza farsi sentire. Neanche due anni fa, nell’aprile 2024, Luca Michele Iannello, poco più che ventenne, uccise – anche in quel caso a coltellate – lo zio, Davide Conforto, di 61 anni. Lo confessò egli stesso ai carabinieri dopo aver vagato per ore in stato confusionale, un altro dettaglio che accomuna questi due omicidi troppo grandi per un paese così piccolo.