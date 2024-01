Dopo il caso Ferragni . Arriva la stretta sugli influencer: "La pubblicità sia riconoscibile"

Si chiama tecnicamente "Avvio della consultazione pubblica relativa alle misure volte a garantire il rispetto, da parte degli influencer, delle disposizioni del Testo unico sui servizi di media audiovisivi" ed è in discussione all’Agcom da luglio, ma certo le vicende dell’ultimo periodo scatenate dal pandoro gate della coppia Chiara Ferragni-Alessandra Balocco hanno fatto sì che si accelerasse. E così la delibera 178/23 è divenuta operativa nell’ultima riunione.

Il Consiglio della Autorità per le Comunicazioni ha così stabilito unanimemente che anche gli influencer e i content creator digitali devono rispettare regole e trasparenza soprattutto nella pubblicità perché al pari degli altri media "creano, producono e diffondono al pubblico contenuti audiovisivi sui quali esercitano responsabilità editoriale, tramite piattaforme per la condivisione di video e social media". Le linee guida sono indirizzate soprattutto a chi raggiunge il milione di follower sulle varie piattaforme o social media su cui operano e che superano almeno su una di esse reazioni da parte degli utenti in almeno il 2% dei contenuti pubblicitari che sono pubblicati: vale a dire che commenti e like non possono superare una certa percentuale che dà il valore medio chiamato "engagement rate".

Gli influencer che postano contenuti con inserimento di prodotti commerciali devono altresì riportare una scritta che evidenzi la natura pubblicitaria del contenuto "in modo prontamente e immediatamente riconoscibile": pubblicità sì, ma chiara e non è un gioco di parole. L’Agcom vuole difendere le misure in materia di comunicazioni commerciali, tutela dei diritti fondamentali della persona, dei minori e dei valori dello sport, e prevede nella delibera un meccanismo di richiami che poi diventano ordini per la rimozione o l’adeguamento dei contenuti. Sarebbero previste anche sanzioni che arriverebbero a una multa di 600mila euro per ogni episodio rilevato.

L’Autorità per le Comunicazioni, che è un organismo di garanzia a tutela dei cittadini ma serve anche per sanare i problemi di settori particolarmente esposti al pubblico che con la rivoluzione digitale sono sempre di più, vuole però che gli influencer e i creator percorrano la strada che li porti ad adottare un "codice di condotta" al quale attenersi sempre in nome della trasparenza e riconoscibilità della opera che svolgono e che deve attrarre più possibile utenti consapevoli. Il lavoro, che sarà coordinato dal consiglio, è stato affidato a un tavolo tecnico nel quale potranno sedere anche operatori che fungono da intermediari fra gli influencer e le aziende.

"Ciò permetterà – scrive nella delibera il consiglio dell’Authority - di recepire le istanze di questi soggetti e di indirizzarne l’azione, avvalendosi delle buone prassi in materia, verso il rispetto delle regole". L’azione dell’Agcom era iniziata ben prima che scoppiasse il caso Ferragni, ma certo questo ha stimolato ancora di più il presidente dell’Autorità, Giacomo Lasorella, a fare chiarezza.

"La delibera – spiega – è in linea con altre iniziative nazionali adottate da Stati membri della Ue e con le analisi e le soluzioni proposte in relazione alle attività degli influencer dal Gruppo dei regolatori europei dell’audiovisivo, l’Erga". Verrà pubblicato dall’Agcom, l’elenco dei soggetti a cui è destinata la regolamentazione. Secondo uno studio del Sole 24 Ore, lo screening effettuato dall’organo di garanzia avrebbe già portato a individuare 500 soggetti che riescono a calamitare più di un milione di persone sui loro social. Ora vedremo la capacità dei creator di definire i contenuti pubblicitari nel modo più inventivo possibile. Basta che fatta una legge non si trovi subito l’inganno e che i consumatori non ci caschino.