Donzelli e lo sprint di Fratelli d’Italia "Giorgia è pronta per la leadership Noi sempre alternativi a Pd e M5s"

di Luigi Caroppo Pronti a governare. Con Giorgia Meloni da leader di partito a premier. Fratelli d’Italia assapora il gusto della vittoria storica. Meno di 70 giorni che Fd’I promette in mezzo alla gente "come sempre in nome della coerenza dalla parte degli italiani" dice Giovanni Donzelli, deputato fiorentino, braccio destro della leader, responsabile dell’organizzazione del partito. Onorevole Donzelli, potete dire ‘finalmente si va a votare’. Avete già la lista dei ministri pronta. "Abbiamo le idee chiare e una classe dirigente cresciuta per decenni nelle istituzioni. Sindaci, assessori, consiglieri regionali: non arriviamo certo da 100 clic su internet, come i 5 stelle. E poi intorno al progetto dei conservatori italiani guidati da Giorgia Meloni si sono aggregate autorevoli personalità della società civile. E adesso sono pronte a entrare in campo con noi". Al vicepresidente di Forza Italia Tajani, che ribadisce lo spirito atlantista e europeista del centrodestra e che sottolinea che non è definito che Giorgia Meloni sia il volto della coalizione, cosa risponde? "Ha ragione. Anche noi siamo atlantisti ed europeisti. Giorgia Meloni è conosciuta e apprezzata negli Stati Uniti più di tutti gli altri leader di partito italiani. Essere atlantisti non vuol dire rinunciare alla propria autonomia e dignità nazionale. Siamo amici degli Stati Uniti, ma non succubi. In Europa Giorgia è leader dei conservatori, riconosciuta e apprezzata da tutti. Abbiamo anche contribuito all’elezione del Presidente del Parlamento Europeo. Noi vogliamo che il prossimo governo italiano difenda gli interessi italiani, come in Europa Francia e Germania difendono i loro". I sondaggi vi danno primo partito da tempo. Il centrodestra a trazione Fd’I potrebbe fare il pieno di voti. Ma potrebbe non bastare per governare. "Dipende dagli italiani. I sondaggi in realtà ci dicono che abbiamo a portata di mano la possibilità di portare in Parlamento la maggioranza più netta e solida degli ...